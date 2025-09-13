Castagne, mirtilli melograno e fichi. Autunno in salute

di Marina Santin

In autunno, a causa del cambiamento del ritmo circadiano, l’orologio biologico che regola il dispendio di energie, l’appetito e il ritmo sonno-vegllia, è facile sentirsi stanchi, appesantiti e con sbalzi d’umore che aumentano la voglia di cercare conforto nel cibo, in particolare in quelli dolci, ricchi di zuccheri. Come se non bastasse, l’abbassamento delle temperature provoca un calo delle difese immunitarie. L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale, soprattutto se basata su nutrienti ricchi di antiossidanti, minerali e vitamine "come frutta e verdura di stagione", ricorda Ciro Vestita, medico fitoterapeuta e volto noto di Rai 1.

Autunno fa rima con castagne, ricche di carboidrati complessi, fibre, vitamine del gruppo B e minerali. Nutrienti ed energetiche, sono importanti per il sistema nervoso, i muscoli, le ossa e la regolarità intestinale. Inoltre, sottolinea Vestita, "sono indenni da pesticidi". Accanto, l’uva, perfetta per un detox . Le sue proprietà diuretiche, antiossidanti e depurative sono notte fin dai tempi dei greci. "A loro si deve l’ampeloterapia, la cura a base d’uva – spiega l’esperto –. Ideale, se non si hanno problemi di salute, mangiare per un giorno esclusivamente uva. Inoltre, il succo d’uva ha una composizione simile al latte materno".

Quanto questo frutto sia completo, lo rivela un aneddoto. "Nel 1504 – racconta il dottor Vestita – Colombo, giunto al suo quarto viaggio, arrivato a Panama perse tutte le sue navi. I suoi uomini sopravvissero sei mesi mangiando solo uva e pesce". Un altro frutto di cui fare scorta è il mirtillo, benefico per la vista e la prostata. "A dimostrare le sue virtù nel X secolo – ricorda Ciro Vestita –. Il re norvegese Harold, che per i suoi problemi alla prostata ne mangiava in quantità, tanto da essere soprannominato ’Bluetooth’ per il colore viola dei suoi denti". Inoltre, "è utilissimo per le donne che in autunno tendono a soffrire di cistite poiché contrasta le infezioni delle vie urinarie".

Altra coppia vincente, il melograno e i fichi. Il primo, ricco di antiossidanti è un potente antitumorale, i secondi, sono fonte di fibre, utili per il transito intestinale. Troppo spesso dimenticato, invece, il fico d’India, antiossidante, benefico per la salute cardiovascolare e la gestione del colesterolo e dall’effetto diuretico, lassativo e digestivo. "La storia ci racconta che fu importato in Europa dal Messico nel 1600, ma non per motivi alimentari. Un botanico inglese scoprì la presenza sui fichi d’India della cocciniglia, un insetto parassita che, se spremuto, dà un colore rosso carminio. Questa nuova tintura andò a sostituire il cinabro, un colorante tossico allora utilizzato per tingere le giubbe rosse dei soldati", spiega Vestita.

Quanto alle verdure autunnali, mai farsi mancare la barbabietola rossa che contiene nitrati naturali utili per la circolazione sanguigna e la pressione arteriosa. "Uno studio dell’Università di Exeter ha anche dimostrato che berne il succo aumenta la performance sportiva". Così come la zucca, con vitamina A e sostanze pigmentose come il beta-carotene, benefiche per la vista e la pelle. I primi freddi invitano a concedersi delle tisane, perfette per smaltire gli eccessi dell’estate. "Ideali quelle con malva e karkadè – conclude Vestita – utilizzarle per 20 giorni riduce l’appetito e permette di perdere 2-3 chili". Infine, ultimo consiglio del medico, "usare il peperoncino. Aggiungendolo ai cibi con il calore libera capsicina, che va ad aggredire i virus". il dottor Vestita consiglia, prima di intraprendere qualsiasi delle terapie sopraindicate, di consultare il medico curante.