CasaPaese Cicala, nel cuore della Calabria una comunità al fianco di chi soffre di demenza

La stanza della serenità. Nel cuore della Calabria, ai piedi della Sila, si trova Cicala, un piccolo paese che nel 2018 ha ricevuto un riconoscimento speciale: è diventato il Primo Borgo amico delle Demenze della regione grazie all’incessante lavoro di Ra.Gi. Onlus, un’associazione fondata nel 2002 con l’obiettivo di promuovere la salute psico-fisica individuale e collettiva. CasaPaese Cicala è molto più di un semplice rifugio; è una vera comunità alloggio dove 20 persone affette da demenza possono vivere in un ambiente rassicurante e stimolante. Qui, le strade e le botteghe del paese diventano parte integrante della vita quotidiana, permettendo agli ospiti di vivere esperienze comuni come acquistare il pane o andare dal parrucchiere. Questo approccio innovativo mira a normalizzare la vita delle persone con demenza, riducendo il senso di confusione e smarrimento tipico della malattia. Gesti quotidiani che non vengono smarriti ma che accompagnano la vita delle persone rendendole ancora presenti a se stesse e alla comunità in cui vivono. La demenza è un termine generale che indica una serie di sintomi associati alla perdita delle funzioni cognitive, come il pensiero, la memoria e l'orientamento. Questa condizione non è una parte normale dell'invecchiamento; colpisce la capacità di una persona di gestire la vita quotidiana e interagire con gli altri. Trovare un perimetro di protezione adeguato per le persone affette da demenza è una sfida significativa e lo sanno le tante famiglie italiane che si trovano molto spesso sole e incapaci di trovare soluzioni adeguate per i propri cari. Molti istituti sono strutturati in modo che non rispondano alle esigenze specifiche di questi individui, creando ambienti che possono risultare freddi e inospitali. Le strutture tradizionali non sempre comprendono le necessità psicologiche e di socializzazione delle persone con demenza, portando a un aumento dello stress e dell'ansia. La mancanza di un modello assistenziale che consideri queste esigenze ha reso cruciale la creazione di spazi come CasaPaese Cicala, dove le persone possono vivere in un ambiente sicuro e accogliente, rispetto alla struttura rigida delle case di cura tradizionali. Gli spazi di CasaPaese sono progettati tenendo conto delle diverse esigenze motorie e percettive degli ospiti, creando un ambiente domestico arricchito di oggetti familiari. Le aree verdi, gli arredi su misura e le attività quotidiane contribuiscono al benessere e alla serenità degli abitanti. Con l'entusiasmo di CasaPaese Cicala, Ra.Gi. Onlus ha un ambizioso nuovo progetto: CasaPaese a San Pietro in Amantea, che accoglierà altri 20 ospiti a partire da settembre 2025. La nuova struttura sarà dedicata alla sperimentazione di un modello socio-assistenziale innovativo per persone con patologie neurodegenerative. Al suo interno, si mira a creare una "Oasi dei Sensi", uno spazio sicuro dove gli ospiti possono rifugiarsi e ritrovare la serenità, lontano dall'ansia e dalla confusione. Attraverso stimolazioni visive, sonore e olfattive, questo ambiente favorirà il benessere, aiutando a calmare le emozioni tumultuose e facilitare la comunicazione con gli operatori. Per dare concretezza a questa visione, l’associazione ha potuto lanciare una raccolta fondi sulla piattaforma Eppela: “La stanza della serenità: https://www.eppela.com/projects/12155” grazie al fondamentale supporto del programma MSD CrowdCaring con la campagna Ogni contributo servirà ad acquistare strumenti musicali, ambienti sensoriali, proiettori e altro ancora, creando uno spazio di calma e relax. È solo grazie al supporto della comunità che questo sogno può diventare realtà.

“Ogni volta che accogliamo una persona con demenza, ci assumiamo un impegno profondo: proteggerla da un destino che, troppo spesso, la vuole invisibile, inutile, dimenticata. Dopo una diagnosi, la società tende a chiudere porte, a spegnere speranze, a cancellare identità. Ma noi, con CasaPaese, quelle porte le spalanchiamo. E riaccendiamo la vita. Lo abbiamo fatto per la prima volta a Cicala, quando con una raccolta fondi — e il cuore in gola per la paura — abbiamo scommesso su un sogno. Non sapevamo se ce l’avessimo fatta, ma siamo andati avanti ugualmente. E quel sogno oggi cammina ogni giorno tra le strade del piccolo paese, dove 16 persone con demenza vivono una vita piena, dignitosa, libera. Ora, con CasaPaese a San Pietro in Amantea, stiamo per compiere un altro passo coraggioso. Creare un luogo dove la demenza non sia una fine, ma un altro modo di esserci, di esistere, di appartenere. Dove ogni persona sia riconosciuta, rispettata, accolta. In un mondo che troppo spesso spegne i sogni a chi è fragile, noi stiamo cambiando le regole del gioco. Lo facciamo con coraggio, con dedizione, con la forza gentile di chi crede che nessuno debba mai essere lasciato indietro. Ma per continuare a costruire questo futuro abbiamo bisogno della solidarietà delle persone. Ogni contributo alla nostra raccolta fondi non è solo un gesto di solidarietà: è una promessa che rinnoviamo insieme. È la speranza che diventa realtà. È una casa che si apre, di nuovo, per accogliere vite che meritano di essere vissute fino in fondo, con dignità e amore”