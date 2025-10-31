"Dopo 10 anni sono stanco di essere utilizzato come sputacchiera”. Gli insulti impastati con accuse antiscientifiche e terrapiattismi, le minacce, la cifra dell’odio come carta d’identità virtuale, le strumentalizzazioni, i sospetti, la meccanica del complottismo. “A un certo punto bisogna smettere di prestarsi a punching ball dei somari maleducati”. Non esistono vaccini per curare l’idiozia, non ancora almeno. E allora addio social. Cinque anni dopo la scoperta del Covid 19, il virologo più famoso d’Italia (nessuno si offenda) saluta il suo milione di follower – quasi 740mila su Facebook, 342mila su X e 13mila su Instagram – e trasloca su una piattaforma a pagamento per i contenuti esclusivi. Roberto Burioni, 62 anni, docente di Virologia e Microbiologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, è ora attivo su Substack. E non è stato lasciato solo: “In migliaia mi avete seguito nella nuova piattaforma dandomi una prova di affetto e di fiducia che mi fa molto piacere. Ho fatto la scelta giusta”.

Il virologo Roberto Burioni

La scelta di abbandonare i social network: “L'ignoranza non è rimasta ferma”

Riavvolgiamo il nastro. Il commiato dai social tradizionali è del 29 ottobre. Il post di Roberto Burioni: “Dieci anni fa, mentre ero a La Jolla a insegnare insieme alla mia famiglia, cominciava la mia avventura sui social, con dei post su Facebook riguardanti i vaccini dell'infanzia e si apriva una parte della mia vita che, da professore ordinario del San Raffaele, non potevo certo immaginare. Dopo dieci anni il mondo è cambiato, è arrivata e fortunatamente passata una pandemia, la scienza ha fatto passi da gigante, ma anche l'ignoranza non è rimasta ferma (basta guardare chi è il ministro della Sanità negli Usa). È arrivato il momento di cambiare”.

Non solo gli hater: “I miei testi usati gratuitamente per addestrare l’intelligenza artificiale”

Colpiscono le ragioni della scelta del professor Burioni: La prima: “Quello che scrivo qui può essere utilizzato gratuitamente per addestrare piattaforme di intelligenza artificiale, che 10 anni fa non c'erano. Sono disposto a impiegare gratuitamente il mio tempo e la mia competenza acquisita con faticoso studio per informare i cittadini, ma non per fare arricchire ulteriormente qualcuno già ricchissimo”. La seconda: “Mi sono accorto che i social utilizzano i miei post in maniera non ‘uniforme’. Mi spiego meglio: alcuni miei post ricevono una notevolissima diffusione, altri no. Quindi i proprietari dei social hanno una agenda e la perseguono, sfruttando quello che io scrivo. Anche in questo caso, va bene divulgare, ma non ho intenzione di contribuire a un'agenda a me sconosciuta”.

E infine il terzo motivo: “Capisco che sono in molti quelli che apprezzano questi scritti, ma dopo 10 anni sono stanco di essere utilizzato come sputacchiera. Molti di voi dicono "non ragioniam di lor ma guarda e passa", ma a parte che se avessi adottato questo principio non avrei neanche cominciato, gli insulti, le minacce e tutto il resto rimangono e anche se io passo le guardano i miei studenti, i miei colleghi, i miei amici, pure mia figlia di 14 anni e a un certo punto bisogna dire basta. Tra l'altro insulti con il danno e con la beffa, visto che i giornali e i programmi tv che li cavalcano amplificandoli vendono copie e fanno audience guadagnandoci, mentre a me rimangono solo le offese che devo incassare gratuitamente. Come vi ho detto più volte perseguire chi insulta per via legale non è praticamente fattibile e a un certo punto bisogna smettere di prestarsi a punching ball dei somari maleducati”. Parola non scelta a caso, somaro. Ricordate come si intitolava il saggio che trasformò Burioni in una celebrità anche in libreria? La congiura dei somari. Perché la scienza non può essere democratica. Appunto.

"Ora chi vuole sputare dovrà lasciare un numero di carta di credito”

Tre ragioni per un trasloco, dunque. “Su Substack – spiega Burioni – tutti questi problemi saranno risolti. Siccome l'accesso ai miei contenuti sarà a pagamento, chi vuole sputare dovrà lasciare in ogni caso un numero di carta di credito. La quota mensile sarà irrisoria (sto cercando di capire come fare per non dovere pagare io, perché ci sono dei costi fissi sulle transazioni, penso che sarà meno di 2 euro) e non mi arricchirà certamente: servirà per ora a tenere lontani quelli che non sono interessati”. La pagina Facebook diventa una specie di "vetrina", ma per comprare l’informazione bisogna entrare in negozio: Substack. “Siccome penso che Facebook non sarà contento di vedere dirottato del traffico su un altro sito – ha continuato Burioni – ho la sensazione che i miei post non ve li farà vedere con particolare entusiasmo: vedete voi come fare. Ho deciso di darmi sei mesi di prova e mi sono prefisso un numero minimo di abbonati: se prima dell'estate vedo che non è stato raggiunto, chiuderò Substack prendendo atto dello scarso interesse. Per questo fate solo abbonamenti mensili e non annuali, non potrei rimborsarvi”.

"Ogni raglio di gioia per il trasferimento su Substack mi dice hai fatto bene”

Due giorni dopo, Burioni è tornato a parlare ai suoi follower. Per dire: scommessa vinta. “Sono stato commosso dalla vostra risposta. Io sono di natura ottimista, ma in migliaia mi avete seguito nella nuova piattaforma dandomi una prova di affetto e di fiducia che mi fa molto piacere. A parte questo, ci sono due motivi personali che mi hanno fatto capire, già da ora, che la mia scelta è giusta. Il primo è l'idea di avere una platea di gente interessata e di non dovere pesare ogni minima parola per evitare che il novax di turno la ritagli per darle un significato diverso e tentare di screditarmi: questo rende il mio lavoro immensamente più piacevole per me e - sono certo - anche per voi. D'altra parte io sono e rimango un professore e fare lezione a cento studenti interessati e attenti è immensamente più appagante che fare lezione a duemila studenti svogliati che disturbano mentre spiego”.

Il virologo Roberto Burioni, 62 anni

In fondo, continua Burioni, “come ha scritto lucidamente Enrico Bucci, l'architettura dei social non è programmata per favorire l'apprendimento e valorizzare le fonti competenti e affidabili, ma per amplificare il conflitto, che porta maggiori guadagni. Non sono disposto a contribuire con il mio lavoro gratuito a questo progetto. Il secondo, invece, è la gioia dei somari nel momento in cui sono venuti a sapere della mia partenza. Ogni singolo raglio di gioia per il trasferimento su Substack di un somaro mi dice "hai fatto bene", pensando che fino a ieri quello che io scrivevo con impegno e sacrificio veniva letto anche da gente come Igor che mi seguiva per dirmi "sei ancora qui"?”. Post scriptum di Burioni: “Come ho detto più volte a chi è interessato ma non si può permettere la pur minima cifra regalo io l'abbonamento. Mi scriva in mail (in mail e non nei messaggi privati di Facebook)”.