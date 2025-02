Boom di influenza, casi in aumento. “Il picco? Grandi numeri anche a febbraio”

L’influenza australiana morde il freno, solo nell’ultima settimana sono scoppiati 1 milione di casi in tutta Italia. Siamo a quasi 10 milioni di casi in tutta Italia e non è finita. L’infettivologo Bassetti avverte: “Potrebbe essere il picco, ma c’'è il rischio che l'epidemia continui con grandi numeri anche a febbraio”.

A presentare che il virus continui a circolare con alta intensità di contagi è Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive ospedale policlinico San Martino di Genova. “L'influenza ha già messo a letto quasi 9 milioni di italiani”, ha scritto su X facendo il punto su quello che potrebbe succedere ora, ricordando quanto emerso dal rapporto Respivirnet sull'andamento dei virus respiratori in Italia. Significativo il dato dell'ultima settimana, durante la quale "ci sono stati oltre 1 milione di casi", conclude Bassetti.

“Per l'influenza siamo in una fase molto alta con i bambini sotto i 5 anni che fanno da volano alle infezioni che, inevitabilmente, portano nelle case. Risultato? L'influenza contagia i genitori, i nonni che accompagnano o vanno a prendere i nipoti all'asilo. E quindi è una situazione veramente molto complessa, a dimostrazione che l'influenza ormai rappresenta per tre mesi l'anno un grande problema per il Sistema sanitario italiano, dai medici di Medicina generale alle strutture ospedaliere”.

Siamo a quasi 10 milioni di casi in tutta Italia. “Ora non so se arriveremo ai 15 milioni del 2024, però c'è da dire che abbiamo davanti ancora febbraio e marzo. Mi pare che i casi, anziché scendere continuino a salire”, sottolinea Matteo Bassetti.