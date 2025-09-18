Bimbo di 10 anni senza naso e labbro: ricostruzione record al Bambino Gesù. “Pietra miliare nella chirurgia plastica pediatrica”

Roma, 18 settembre 2025 – Un intervento record al Bambino Gesù di Roma ha permesso la ricostruzione totale del naso e del labbro a un bimbo di 10 anni. È la storia di Ravi (nome di fantasia), arrivato in Italia dall'India con il volto segnato da una grave mutilazione dovuta al morso di un animale.

Il piccolo è stato sottoposto a una rinoplastica completa, effettuata con sofisticate tecniche di microchirurgia. Gli specialisti si sono avvalsi di modelli e stampe 3D sviluppati dall'Unità di Imaging avanzato cardiotoracovascolare e fetale dell’ospedale. Ad eseguire l’incredibile operazione è stata eseguita dall'équipe di Chirurgia plastica dell'ospedale pediatrico della Santa Sede.

“Questo intervento rappresenta una pietra miliare nella chirurgia plastica pediatrica – afferma Mario Zama, responsabile dell'Unità operativa complessa di Chirurgia plastica e maxillofacciale del Bambino Gesù –. Non solo abbiamo ripristinato una parte fondamentale dell'aspetto fisico di Ravi, ma gli abbiamo restituito la possibilità di vivere una vita più serena e dignitosa".

Perché si tratta di un intervento record: la sfida

La sfida principale per i chirurghi plastici, spiegano dal Bambino Gesù, non era soltanto la ricostruzione del labbro, ma quella, molto più difficile, del naso nella sua totalità. In genere la presenza di una parte residua dell'organo rappresenta un riferimento prezioso per la ricostruzione. In questo caso, invece, l'assenza totale del naso rendeva estremamente complessa ogni fase, da quella preparatoria fino all'intervento vero e proprio.

Testa e naso stampati in 3D

Per superare le difficoltà preparatorie, i chirurghi si sono rivolti agli specialisti dell'Unità operativa complessa di ‘Imaging avanzato cardiotoracovascolare e fetale’ guidati da Aurelio Secinaro. L'ingegnere Luca Borro del laboratorio 3D ha utilizzato le scansioni della testa di Ravi e di altri bambini assimilabili a lui per età e dimensioni del cranio, così da ricavarne dei modelli virtuali in 3D.

Ricostruiti da zero naso e labbro in 3D a bimbo morso da animale

È stato quindi selezionato il naso che per conformazione anatomica si adattasse meglio al volto del piccolo. A questo punto sono stati stampati in 3D sia la testa del paziente sia il modello nasale prescelto che è stato poi utilizzato per la ricostruzione vera e propria.

"I modelli 3D ci hanno permesso di ricostruire con precisione l'anatomia nasale e di supportare i chirurghi nella pianificazione dell'intervento – commenta Aurelio Secinaro –. Un esempio concreto di come la tecnologia possa migliorare l'efficacia e la sicurezza delle cure nei casi pediatrici più complessi".

Pelle e cartilagine prelevati da costole, polso e avambraccio

La ricostruzione chirurgica del labbro superiore, proseguono dall'Irccs capitolino, è stata effettuata con una tecnica simile a quella utilizzata per gli interventi di labiopalatoschisi, ovvero il labbro leporino: la metodica chirurgica messa a punto molti anni fa dai chirurghi Sabatini e Abbé, che utilizza il tessuto del labbro inferiore per ripristinare la forma, la funzione e l'aspetto estetico del labbro superiore.

La parte chirurgica più complicata, quella per ricostruire in toto il naso – illustrano dal Bambino Gesù – è stata preceduta da un approfondito studio dei casi clinici simili documentati nel mondo, soprattutto per quanto riguarda la mucosa interna. La rinoplastica completa coinvolge infatti tre parti: il rivestimento esterno, quello interno (la mucosa, appunto) e la parte scheletrico/cartilaginea.

Nel caso di Ravi non era disponibile tessuto locale per la ricostruzione del rivestimento mucoso interno, pertanto si è scelto di usare un lembo di cute dell'avambraccio (lembo radiale), trasferito con tecnica microchirurgica a livello del naso con sutura sui vasi facciali.

"Abbiamo scelto un lembo vicino al polso – precisa Francesca Grussu, chirurga plastica specializzata in microchirurgia – perché si tratta di una parte dove la pelle è particolarmente sottile, quindi adatta allo scopo, e in cui è presente un peduncolo (insieme di vasi sanguigni che portano sangue e nutrimento a un organo, un tessuto o un lembo chirurgico) sufficientemente lungo da poter essere poi ricollegato microchirurgicamente alla vena e all'arteria facciale in modo da tenere in vita il tessuto".

“Siamo riusciti a ricostruire da zero il naso di Ravi”

Una volta ricostruita la mucosa interna, è stata la volta del rivestimento esterno. Per questo intervento è stato utilizzato un lembo di pelle e di muscolo della fronte, sagomato – così come il lembo microchirurgico – sulla base del modello nasale elaborato in 3D nella fase preparatoria e poi ribaltato verso il basso per formare la 'copertura' del naso. Grazie alla vascolarizzazione che porta con sé, il lembo resta vitale e si adatta perfettamente alla zona da ricostruire, sottolineano gli esperti”. Questa tecnica permette di ottenere un risultato naturale e funzionale, ideale per i casi più complessi come quello di Ravi.

Dopo 3 settimane, una volta verificata la riuscita dei due interventi precedenti e la vascolarizzazione dei 2 lembi di pelle, l'équipe è passata alla ricostruzione dello scheletro di supporto. Per questo intervento è stato necessario risollevare temporaneamente il lembo di pelle che ricopriva la parte esterna del naso e usare innesti di cartilagine prelevati dalla costola per costruire la struttura scheletrica del naso, inclusi il dorso e la columella (la parte inferiore del naso che separa le narici).

"Con questi interventi siamo riusciti a ricostruire da zero il naso di Ravi", rimarca Zama. "Un risultato eccezionale nel suo genere – conclude – reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra chirurghi plastici, ingegneri, radiologi, anestesisti, rianimatori e altri specialisti dell'ospedale, che hanno applicato le più avanzate tecniche in campo chirurgico, utilizzando tecnologia 3D per pianificare l'intervento e migliorare i risultati".