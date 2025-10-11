Bimbi e prevenzione. Le regole d’oro per un sorriso sano

Quando c’è in ballo la salute orale dei bambini, prevenzione è la parola chiave. Spesso si tende infatti a sottovalutare l’importanza dei denti da latte, considerandoli “provvisori” e quindi meno importanti. "Niente di più sbagliato, perché svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo della bocca, nella masticazione, nel linguaggio e nella corretta posizione dei denti permanenti", sottolinea Katia Kelescian, odontoiatra a Bologna. "La prima visita – prosegue la dottoressa – dovrebbe avvenire entro sei mesi dalla comparsa del primo dentino. L’incontro ha un duplice scopo: monitorare la crescita e aiutare il bambino a prendere confidenza con l’ambiente, il personale e gli strumenti. In questo modo, si evitano traumi futuri e si crea un rapporto sereno con il dentista".

Igiene orale. Quando e come iniziare?

"Bisogna cominciare appena spunta il primo dentino. All’inizio è sufficiente utilizzare una garzina umida, per poi passare a uno spazzolino morbido con una piccolissima quantità di dentifricio al fluoro, da usare due volte al giorno, in particolare prima di andare a dormire. La pulizia serale è fondamentale perché, durante la notte, la salivazione diminuisce e i batteri trovano terreno fertile per attaccare lo smalto".

Altro grande nemico gli zuccheri, presenti in molti alimenti per bambini

"Tutti i cibi zuccherati o ricchi di carboidrati favoriscono la proliferazione dei batteri cariogeni. Se proprio non si può evitarne l’assunzione, è bene sciacquare subito la bocca con acqua e, mezz’ora dopo il pasto, effettuare uno spazzolamento accurato".

Tra le misure preventive, la sigillatura dei molari permanenti. Di cosa si tratta?

"È una semplice procedura da eseguire in studio verso i 6 anni, subito dopo l’eruzione dei molari. Il dentista applica una speciale “vernice” nei solchi dei denti, successivamente indurita con una luce apposita. Questo aiuta a proteggere le superfici masticatorie particolarmente soggette alla carie".

Esistono strategie particolari per convincere i piccoli a usare lo spazzolino?

"Qui entra in gioco la fantasia di genitori e nonni. Spazzolini colorati, con i personaggi dei cartoni animati, che vibrano o fanno musica, dentifrici dai gusti gradevoli, storie di principi e principesse che, spazzolando i denti, diventano più belli e profumati possono aiutare. Piccoli trucchi per rendere la pulizia un momento divertente e non un dovere imposto".

Quanto è importante monitorare lo stato dei denti del bambino?

"Moltissimo. Cambiamenti di colore, solchi scuri, fessure insolite o segni di decalcificazione sono campanelli d’allarme. Anche in assenza di dolore, è sempre consigliabile un controllo dal dentista. I denti da latte, quindi, non solo possono cariarsi e causare dolore, ma se trascurati possono provocare infezioni, ascessi e problemi nello sviluppo dei denti permanenti. In alcuni casi, la perdita prematura di un dente può compromettere l’allineamento futuro, rendendo necessario un intervento ortodontico".

Quando consultare l’ortodontista?

"Consiglio di prenotare una visita quanto prima. L’intervento dell’ortodontista può essere utile già in tenera età, soprattutto in presenza di patologie scheletriche, come il palato stretto o ogivale, abitudini viziate, come il succhiamento del dito o l’uso prolungato del ciuccio, l’affollamento dentale o occlusioni scorrette. Anche la deglutizione atipica, ovvero la tendenza a spingere la lingua tra i denti, va corretta precocemente per evitare danni strutturali".

Con che cadenza sottoporre i bimbi ai controlli?

"Le visite dal dentista andrebbero ripetute ogni sei mesi, per monitorare la crescita e lo stato della bocca. Una buona salute orale inizia da piccoli, con l’educazione quotidiana, il supporto della famiglia e l’intervento regolare dei professionisti. I bambini che imparano fin da subito a prendersi cura del sorriso cresceranno con denti sani, meno paure e una maggiore consapevolezza del proprio benessere".