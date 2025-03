“Più batteri sui cuscini che sulla tavoletta del wc”. L’infettivologo Bassetti spiega cosa fare

“Più batteri sulle federe dei cuscini che non sulla tavoletta del water”. Un esperimento condotto dall'azienda statunitense Amerisleep ha rivelato che, “dopo una settimana senza lavaggio, le federe possono contenere fino a 3 milioni di colonie batteriche, 17 volte più di una tavoletta del water". A parlarne è l'infettivologo Matteo Bassetti.

Cosa si accumula sulle federe sporche? “Sudore, cellule morte della pelle, saliva e residui di prodotti per capelli", elenca in un post sui social il primario del Policlinico San Martino di Genova.

Materiali che "creano un ambiente ideale per la proliferazione di batteri e acari”. Cosa si può fare? “Lava le federe almeno una volta a settimana per ridurre l'accumulo di batteri – scrive Bassetti – e utilizza tessuti traspiranti come il cotone per favorire una migliore igiene".