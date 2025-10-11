Banca dati europea per lo studio dei tumori utilizzando l’IA

Datrix, società quotata in borsa e primo ecosistema internazionale di software company di Intelligenza Artificiale, coordina il progetto europeo Unica (Unified Network for International Cancer Advancement), finanziato nell’ambito del programma EU4Health.

L’obiettivo è estendere Eucaim, una delle iniziative più strategiche nell’ambito della European Cancer Imaging Initiative per rivoluzionare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento del cancro in Europa. Con un valore complessivo di circa 5 milioni di euro, Unica si colloca in uno dei mercati più promettenti della trasformazione digitale: quello dell’AI applicata all’healthcare, che secondo le principali analisi internazionali vale già decine di miliardi di euro e cresce a doppia cifra ogni anno.

Si tratta di un settore strategico, dove l’adozione dell’intelligenza artificiale è destinata a generare un impatto decisivo sulla qualità delle cure. Il progetto mira a creare una rete federata di dati di imaging oncologico derivanti da programmi di screening per tumori al seno, al polmone e alla prostata per accelerare lo sviluppo di soluzioni diagnostiche basate su Intelligenza Artificiale.