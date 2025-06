Bambini e miopia. Strategie per evitare il peggioramento

La miopia è sempre più diffusa tra bambini e adolescenti. Oggi è già miope il 36% dei giovani tra 5 e 19 anni e le previsioni – come è stato evidenziato al recente Congresso della Società Italiana di Pediatria (SIP) – indicano che nel 2050 potrebbe esserlo la metà dei ragazzi. Le cause sono due: "La vita sempre più indoor e l’attività prossimale compulsiva. Se non sono davanti alla televisione, i bambini leggono o studiano e quando si riposano pensano di rilassare la vista giocando con un device. Questo comporta per l’occhio uno sforzo non comune – spiega Paolo Nucci, professore Ordinario di Oftalmologia presso l’Università degli Studi di Milano e presidente della Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica e Strabismo (SIOPS) –. Il forte incremento della miopia infatti, si registra maggiormente nelle popolazioni più scolarizzate, ad esempio in Oriente a Taiwan, Singapore e in Corea, ma non nelle Filippine, dove si studia di meno, e più nelle scuole ortodosse rispetto a quelle non religiose. Abbiamo ormai delle evidenze e sappiano che attività ravvicinata è perniciosa".

Stare all’aperto è la migliore prevenzione. "I bambini devono trascorrere più tempo lontano dagli schermi – avverte Nucci : almeno due ore al giorno ma già un’ora, 40 minuti possono essere sufficienti. Il tempo all’aperto aiuta a contrastare l’allungamento del bulbo oculare grazie anche alla stimolazione della produzione di dopamina, una sostanza che protegge l’occhio dalla miopizzazione".

Inoltre, è fondamentale evitare l’uso di dispositivi digitali in età pediatrica. "I bambini non dovrebbero conoscere il cellulare fino all’età scolare. Dopo i 6 anni l’atteggiamento è regolabile con l’educazione, prima, ad esempio a 3 anni, è molto difficile staccarli da quest’abitudine perché è un’attività molto gratificante e compulsiva".

Se la miopia in un bambino piccolo "può essere non evidente perché è un prossimale che non si rapporta con una visione a distanza come gli adulti, in età scolare ci sono dei segnali da cogliere: dall’avvicinarsi alla lavagna per leggere, allo strizzare gli occhi, fino all’ammettere di non vedere come i compagni", ricorda Nucci. In caso di miopia, oggi, esistono due strategie terapeutiche per rallentarne la progressione. "Una terapia farmacologica, l’atropina a bassissimo dosaggio, e le lenti a defocus, progettate per creare una lieve sfocatura in grado di ridurre lo stimolo all’allungamento del bulbo oculare. Entrambe si possono utilizzare dai 5 anni e sono efficaci in oltre 6 bambini su 10. Alcuni studi dimostrano che se combinate arrivano a un’efficacia del 70% – spiega Nucci –. Fondamentale però, che a prescriverle sia un oftalmologo pediatra".

Importantissimo quindi effettuare visite oculistiche precoci. Il primo controllo è consigliato a circa 3 anni e successivamente all’inizio della scuola primaria.