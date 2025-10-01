Aumento drammatico di tumori: previsti 18 milioni di morti entro il 2050. Onu: ecco come proteggersi

Decennio dopo decennio i tumori si stanno trasformando in una sorta di epidemia che colpisce in tutto il mondo, causando ogni anno milioni di morti a dispetto dei progressi fatti dalla ricerca medica. Secondo un’analisi pubblicata su The Lancet dai ricercatori del Global Burden of Disease Study Cancer Collaborators, i decessi per cancro hanno raggiunto i 10,4 milioni nel 2023, con un incremento del 74% rispetto al 1990. Nello stesso anno i nuovi casi diagnosticati sono stati 18,5 milioni, in crescita del 105%.

Come se non bastasse, purtroppo le proiezioni per il futuro non sono rassicuranti: se non verranno messi in atto piani di prevenzione nazionali e internazionali, entro il 2050 si potrebbero registrare 30,5 milioni di nuove diagnosi e 18,6 milioni di morti per cancro, con oltre la metà dei casi e due terzi dei decessi concentrati nei Paesi a basso e medio reddito.

Il tumore al seno è quello più diagnosticato

Lo studio ha raccolto dati da 204 Paesi dal 1990 al 2023, analizzando 47 tipi di cancro e 44 fattori di rischio. L’obiettivo era stimare l’andamento delle patologie tumorali e verificare i progressi verso l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, che punta a ridurre di un terzo i decessi per malattie non trasmissibili entro il 2030.

Nel 2023 il cancro al seno è risultato il più diagnosticato a livello globale, mentre il cancro a trachea, bronchi e polmoni è stato la principale causa di morte oncologica. In totale il 41% dei decessi, pari a 4,3 milioni, è stato attribuito a fattori di rischio potenzialmente modificabili.

In altre parole, in 4 casi su 10 si sarebbe potuta evitare l’insorgenza del tumore semplicemente cambiando alcune cattive abitudini di vita. Con significative differenze di genere: negli uomini il 46% dei decessi è stato causato da alcol, rischi professionali e inquinamento atmosferico; nelle donne la quota è invece risultata del 36% e collegata a tabacco, rapporti sessuali non protetti, dieta scorretta e obesità. Nei Paesi a basso reddito, inoltre, il principale fattore di rischio non è risultato il tabacco, ma i rapporti sessuali non protetti, collegati al 12,5% delle morti per tumore.

Un futuro grigio, ma che può essere corretto

Anche se gli autori sottolineano che gran parte dell’aumento dei casi e dei decessi attesi entro il 2050 dipende soprattutto dalla crescita demografica e dall’invecchiamento della popolazione, i tumori sono comunque da considerare la maggiore emergenza sanitaria da affrontare nell’immediato futuro.

Altra cattiva notizia: stando all’analisi, il mondo è ancora lontano dall’obiettivo fissato dall’Onu di ridurre di un terzo i decessi per malattie non trasmissibili tra il 2015 e il 2030. Con quattro decessi su dieci collegati a fattori di rischio noti, tra cui tabacco, cattiva alimentazione e glicemia alta, secondo gli studiosi ci sono però enormi opportunità di intervento da mettere in atto con politiche sanitarie mirate.

La dottoressa Lisa Force, principale autrice dello studio, ha inoltre voluto porre l’accento sulla situazione dei Paesi a risorse limitate, che rischiano un impatto sproporzionato, poiché le politiche di controllo del cancro sono ancora sottostimate e i finanziamenti insufficienti.