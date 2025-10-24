Arriva l’ora solare. Pesce azzurro e uova contro ansia e stress

Torna l’ora solare e le lancette si spostano indietro di un’ora. Un cambiamento minimo ma che può causare squilibri ormonali e disturbi dell’appetito e influenzare il sonno, la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca e, non ultimo, l’umore. Il cambio dell’ora, infatti, altera il ritmo circadiano, l’orologio biologico interno di 24 ore che regola il sonno e la veglia, la temperatura corporea, la fame e la produzione ormonale, modificando l’equilibro tra melatonina (l’ormone del sonno) e cortisolo (l’ormone del risveglio).

Di conseguenza, si avvertiranno sonnolenza, affaticamento, irritabilità e difficoltà di concentrazione. Diverse ricerche hanno poi sottolineato la correlazione tra il passaggio dall’ora solare a quella legale e patologie cardiache. Uno studio dell’Università di Stoccolma ha evidenziato un’incidenza di attacchi cardiaci maggiore del 4% nella settimana successiva al cambio, in prevalenza nelle persone più anziane, fragili o già compromesse.

Quanto all’umore, invece, con l’ora legale si possono verificare irritabilità, stress e una sensazione malessere generale. Inoltre, gli stati d’ansia e di depressione preesistenti possono peggiorare. Diminuisce infatti, la produzione di serotonina (l’ormone del benessere e del buonumore), legata all’esposizione alla luce solare. Il cambio d’ora, infine, può anche indurre una fame anomala, più intensa o fuori orario, soprattutto di alimenti ricchi di zuccheri e carboidrati. A causarla, lo squilibrio tra una maggiore produzione di melatonina a discapito di quella di serotonina. Premesso che tempo richiesto dal corpo per adattarsi ai nuovi ritmi è puramente soggettivo, per velocizzare processo è fondamentale adattare la propria routine al nuovo orario. Una strategia utile per accusare meno il passaggio all’ora legale è spostare di 15-20 minuti l’orario di sonno e veglia nei giorni precedenti al cambio. Un altro fattore da considerare è l’alimentazione. Importante, qualche giorno prima della data fatidica, modificare gradualmente l’orario e la composizione dei pasti.

Attenzione soprattutto la sera, cenare presto permette di completare il processo di digestione prima di coricarsi, favorendo un sonno migliore. Per ristabilire l’equilibrio ormonale e aiutare il corpo a sincronizzarsi, perfetti pesce azzurro, uova, verdure a foglia verde e frutta secca. Anche l’attività fisica aiuta, a patto che non sia fatta la sera tardi. Contribuisce a stancare maggiormente il corpo favorendo l’addormentamento. Yoga e meditazione poi, sono un vero toccasana per distendere corpo e mente. Se tutte le strategie falliscono, in aiuto arrivano gli integratori alimentari e i rimedi naturali, come erbe e minerali. Si possono assumere infatti, melatonina, che favorisce l’addormentamento e regola il ritmo circadiano; triptofano, un aminoacido precursore della serotonina ideale per regolare l’umore; magnesio, che, agendo sul sistema nervoso e muscolare, riduce stress, irritabilità e stanchezza; vitamine del gruppo B, in particolare la B12, che supportano il sistema nervoso e migliorano i livelli di energia; e ancora melissa, valeriana, passiflora e tiglio dalle proprietà rilassanti, perfette per contrastare l’ansia e favorire il sonno.