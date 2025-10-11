Angioedema ereditario. Il video-diario racconta una sfida quotidiana

Un viaggio fatto di ansia, diagnosi tardive e nuove speranze. È quello che vivono ogni giorno le persone con angioedema ereditario (HAE), una malattia rara e poco conosciuta che colpisce una persona ogni 50.000. Una condizione che si manifesta con gonfiori improvvisi e potenzialmente fatali, e che spesso rimane a lungo invisibile, scambiata per allergie o coliti. Per accendere i riflettori su questa patologia, Takeda Italia lancia “Angioedema Real Life. Diario di bordo, direzione ITACA”, campagna di sensibilizzazione che ha tra i suoi protagonisti il giovane e dinamico divulgatore scientifico, Ruggero Rollini. È stato lui a scegliere di compiere una vera e propria esplorazione in presa diretta nella realtà di questa patologia rara attraverso un inedito format digitale: un docu-vlog in sei episodi che accompagna il pubblico alla scoperta del patient journey: dalle prime crisi inspiegabili fino alla presa in carico nei Centri di riferimento della rete ITACA.

I sintomi dell’angioedema ereditario compaiono, già durante l’infanzia o l’adolescenza, con episodi di gonfiori transitori ma ricorrenti che possono colpire qualsiasi parte del corpo, in particolare mani, piedi, apparato gastrointestinale e vie aeree superiori come laringe o glottide, potenzialmente fatali se non si interviene tempestivamente. Eppure, in Italia la diagnosi è quasi sempre tardiva, dopo 8-10 anni di dubbi e false piste.

"L’angioedema ereditario è una patologia subdola, fastidiosa e debilitante, il paziente vive in uno stato di continua ansia e stress in attesa che si presenti improvvisamente l’attacco acuto - spiega Pietro Mantovano, presidente A.A.E.E. Associazione volontaria per l’angioedema ereditario - Fortunatamente grazie alla ricerca e al network dei Centri ITACA oggi la situazione è migliorata, e i pazienti possono programmare la propria quotidianità senza il timore di un nuovo episodio, con una migliore qualità della vita e maggiore serenità".

ITACA riunisce 26 centri italiani autorizzati alla diagnosi e alla prescrizione delle cure, una rete capace di garantire assistenza qualificata su tutto il territorio, di condividere competenze e di sviluppare

strumenti come il Registro ITACA e una nuova app che consente ai pazienti di monitorare in tempo reale gli attacchi.

"Per accelerare la diagnosi sono fondamentali specialisti con competenze diverse e multidisciplinari - sottolinea Mauro Cancian, presidente associazione ITACA e direttore UOSD di Allergologia dell’Azienda Ospedale Università di Padova - messe a disposizione nei Centri ITACA diffusi su tutto

il territorio nazionale. Esiste una forte interazione fra tutti i Centri, che si supportano l’uno con l’altro".