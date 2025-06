Alopecia areata. Cause, trattamenti e false credenze

Una patologia che colpisce milioni di persone nel mondo e porta alla perdita improvvisa – in certi casi totale – di capelli e peli in varie zone del corpo, causando un notevole disagio psicologico. All’alopecia areata Antonino Di Pietro – direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano – ha dedicato un capitolo del suo ultimo libro “Cambia Pelle“.

Professore quali sono le cause?

"Non sono ancora state individuate con certezza.Tra le ipotesi contemplate, una componente autoimmune che determina l’interruzione dell’attività dei bulbi piliferi che in condizioni normali danno origine ai capelli".

È ereditaria?

"No, anzi spesso si tratta di casi isolati all’interno della stessa famiglia. Va anche sottolineato che l’alopecia areata non è contagiosa. Nessun rischio quindi per i conviventi di una persona che ne è affetta".

Lo stress può incidere?

"Sicuramente. Insieme ai traumi psicologici violenti è considerato tra le possibili cause. Questo perché nei periodi di tensione prolungata, dopo un lutto o un grande spavento, possono verificarsi dei micro spasmi nei vasi che nutrono il bulbo pilifero. Il flusso sanguigno si arresta e i capelli cominciano a cadere".

Si può guarire?

"Nella stragrande maggioranza dei casi sì. L’esempio più famoso è quello di Carolina di Monaco che dopo la morte improvvisa del marito, Stefano Casiraghi, si ammalò di alopecia areata. Le sue foto senza capelli fecero il giro del mondo. Dopo un anno la principessa superò la malattia".

Quali sono gli esami a cui un paziente deve sottoporsi?

"Il primo test è quello del sangue per escludere la presenza di anemia, di altre carenze organiche e di disfunzioni alla tiroide. Altro test importante è la tricoscopia, che consente allo specialista di valutare lo stato dei bulbi e il grado di vascolarizzazione cutanea".

Parlando di terapie?

"Si parte, meglio prima possibile, con lozioni e creme al cortisone e microiniezioni eseguite localmente. Altra cura disponibile è il trattamento Prp. Il paziente è sottoposto a un prelievo di sangue, successivamente ’centrifugato’ per separare il siero dal plasma, ricco di piastrine. Le piastrine contengono fattori di crescita da iniettare nella chiazza alopecica per stimolare la formazione di nuovi capelli. Approfitto per invitare i pazienti a diffidare dei trattamenti ’miracolosi’ veicolati da certi social, spesso vere e proprie truffe. L’unico specialista di riferimento è un dermatologo specializzato nella cura dei problemi dei capelli".

Come lavorano i farmaci di nuova generazione?

"I farmaci cosiddetti ’biologici’ sono immunomodulanti che bloccano il processo infiammatorio legato all’alopecia areata. Vengono prescritti in ambiente ospedaliero e assunti, per periodi molto lunghi, sotto stretto controllo medico. Rappresentano un importante passo avanti, ma i dati disponibili sul mantenimento della cura nel tempo sono ancora insufficienti. Si è solo visto che sospendendo il trattamento i capelli tornano a diradarsi. Si tratta di terapie a carico del Ssn, i pazienti pagano solo il ticket, quando richiesto".