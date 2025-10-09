Alcol e danni cerebrali: anche un consumo moderato aumenta il rischio di demenza

Bere alcol, anche poco, non è mai completamente innocuo. A rivelarlo è uno studio pubblicato su BMJ Evidence-Based Medicine, che ha seguito per diversi anni oltre mezzo milione di persone tra Regno Unito e Stati Uniti, incrociando le loro abitudini con dati genetici.

Il risultato è chiaro e preoccupante: non esiste una quantità sicura di alcol (o quantomeno non è ancora stata individuata), e anche chi si ferma a un bicchiere al giorno non è esente dal correre rischi per la memoria e le capacità cognitive.

Alcol e geni: un mix delicato

I ricercatori non si sono limitati a contare i drink settimanali. Hanno persino analizzato i geni dei partecipanti per capire come la predisposizione individuale potesse influenzare gli effetti dell’alcol. Alcune persone lo metabolizzano più lentamente, altre sono più sensibili all’intossicazione o provano maggiore piacere bevendo.

Chi ha queste varianti genetiche ha più probabilità di sviluppare problemi cognitivi. Anche chi beve solo tre drink a settimana mostra un rischio di demenza più alto del 15% rispetto a chi beve meno.

Ma non è tutto, perché è emerso pure un dettaglio curioso: molte persone che poi sviluppano demenza iniziano spontaneamente a bere di meno già prima della diagnosi. Questo fa pensare che ridurre l’alcol possa essere un segnale precoce della malattia, più che la sua causa.

Gli effetti sul cervello

Nel corso del tempo, diversi studi hanno messo in luce che bere regolarmente può danneggiare i neuroni e ridurre il volume cerebrale, modificandone la struttura. Memoria, attenzione e capacità di concentrazione ne risentono. Anche quantità moderate possono alterare i circuiti cerebrali legati all’apprendimento e al controllo delle emozioni. Non mancano ricerche che sottolineano che l’alcol aumenta lo stress ossidativo e l’infiammazione, due fattori chiave nello sviluppo della demenza.

Proteggere la mente significa limitare l’alcol

I dati sono chiari: non esiste una dose sicura per il cervello. Bere meno o evitare del tutto l’alcol resta il modo più efficace per ridurre il rischio di declino delle funzioni cognitive. A livello di salute pubblica, strategie che riducono l’uso di bevande alcoliche potrebbero abbassare l’incidenza della malattia.

Questi risultati si aggiungono a un quadro più ampio che lega l’alcol a problemi di cuore, fegato e altri organi, confermando quanto sia importante puntare sulla prevenzione e su stili di vita più sani.