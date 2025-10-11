Affettuosi, indipendenti sempre pronti alle coccole. Ecco le razze più amate

Chi ama i gatti ne apprezza il carattere indipendente, ma non tutti i mici si accontentano di gite in giardino e croccantini: ci sono anche razze molto coccolone, dall’indole equilibrata, docile, affettuosa, ideali soprattutto se in casa ci sono bambini o anziani. Perché il gatto è molto di più di una semplice compagnia, può rappresentare un valido aiuto psicologico per soggetti emotivamente fragili, disabili, bambini problematici: insomma un ausilio anche per la pet therapy. Fra le razze feline particolarmente docili e affettuose spiccano il ’Ragdoll’, il ’Certosino’, il ’Maine Coon’. Il ’Ragdoll’ è uno dei gatti più amati nel mondo per il carattere affettuoso e la bellezza: ha il pelo lungo e setoso, gli occhi azzurri e un comportamento rilassato: è ideale per le famiglie e per chi vuole un amico tranquillo.

È una razza assai recente, selezionata negli anni’ 60 in California dall’allevatrice Ann Baker, e il nome significa ’Bambola di pezza’ perché questo gattone (il maschio può pesare fino a 9 chili) quando si adagia in braccio si rilassa completamente come se non avesse ossa, e si addormenta in braccio. Sono gatti da appartamento per eccellenza, sono molto socievoli e amano il contatto fisico, e seguono il loro ’umano’ ovunque. Anche sul letto. Un altro tipo tranquillo è il ’Certosino’, di dimensioni medie, con il pelo grigio-blu e grandi occhi giallo-rame. Non è troppo esigente né aggressivo, è abitudinario, sa stare da solo ma apprezza le coccole e giocare anche coi bambini. E siccome è intelligente e ama le comodità, riesce ad aprire gli armadi, infilarsi fra le lenzuola e addormentarsi sordo a ogni richiamo.

Ma non ci sono solo gatti blasonati: gattili e oasi feline abbondano di mici in cerca di casa, sfrattati per abbandono o morte dell’amico umano e abituati alla vita famigliare. Dare loro una possibilità può riservare sorprese e regalare belle emozioni.

Gloria Ciabattoni