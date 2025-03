Una rete di ricerca all’avanguardia

La rete del progetto MNESYS è il più ampio programma di ricerca sul cervello mai realizzato in Italia e ora diventato il più grande e all’avanguardia in Europa. Oltre 60 centri in più, coinvolti negli ultimi sei mesi, per un totale di 90, tra i migliori atenei pubblici e privati, istituti di ricerca, IRCCS e imprese. 600 pubblicazioni e circa 300 progetti attivi a oggi, di cui oltre 90 avviati dal giugno scorso, grazie ad appositi “bandi a cascata”. Altri 200 giovani ricercatori assunti, per un totale di circa 800 scienziati italiani, a caccia di nuovi test e terapie per diagnosi precoce e cura delle malattie del sistema nervoso. Sono i numeri di MNESYS, presentati in occasione del III Annual Meeting a Genova.

"MNESYS è una vera brain venture di gruppi di lavoro distribuiti in tutta Italia, guidata dall’Università di Genova, in sinergia con l’Ospedale San Martino. Un progetto imponente e complesso, che ha visto aggiungersi ai 25 enti fondatori, altri 65 centri negli ultimi sei mesi, tra le istituzioni più prestigiose, come l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il CNR di Roma, l’Università Sapienza e il San Raffaele di Milano" commenta Antonio Uccelli, responsabile scientifico del progetto e direttore scientifico dell’Ospedale Policlinico San Martino.