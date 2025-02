Un Ecosistema per l’umanizzazione della salute

Parte da Siena, con l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ospitante, un confronto di livello nazionale sull’umanizzazione delle cure: ’HumanCare: un Ecosistema per l’Umanizzazione delle Cure’ è un evento patrocinato dalla FIASO – Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere – e realizzato con il supporto organizzativo di Koncept, che si terrà il 7 aprile presso la Certosa di Pontignano. Sull’umanizzazione delle cure FIASO ha attivato una comunità di pratiche e nell’ambito del percorso ’Grandi Ospedali’ si è, altresì, focalizzata l’attenzione sul tema in occasione della nona edizione del ’Forum Sistema Salute’ a Firenze. In questa occasione tre aziende sanitarie, ovvero, l’Aou Senese, l’Aou Modena e l’ASL 4 Liguria – nella foto a fianco i tre dg, Barretta per Aou Senese, Petralia per Asl4 Liguria e Vagnini ex dg Aou Modena –, hanno firmato un protocollo per l’umanizzazione delle cure, che ha come obiettivo la diffusione delle buone pratiche.

"Pazienti, familiari, volontariato, associazionismo – spiega Antonio Barretta, direttore generale Aou Senese – devono avere un ruolo sempre più centrale nel governo aziendale e, in particolare, nell’ideazione e nell’organizzazione dei servizi sanitari attraverso percorsi di empowerment. L’Aou Senese ha un progetto aziendale, approvato annualmente con una delibera della direzione, che raccoglie tutte le progettualità proposte dal volontariato e dai professionisti. Quest’anno abbiamo 36 nuovi progetti che si aggiungono ai 30 in corso del 2024, per un totale di 66 progetti, segno della grande attenzione e sensibilità che c’è da parte dei professionisti e del volontariato sul tema dell’umanizzazione. Con il progetto ’HumanCare’ – prosegue il direttore Barretta – vogliamo realizzare uno spazio tematico nazionale e internazionale dove raccogliere e confrontare esperienze, idee e progetti, creando un vero e proprio ecosistema che catalizzi l’attenzione sull’umanità della cura come elemento qualificante della sanità italiana. La qualità delle cure - conclude il professor Barretta - non è dipendente solo dagli aspetti tecnico-professionali ma, altresì, dalla qualità delle relazioni interpersonali fra professionisti e pazienti. È stato dimostrato che l’efficacia delle cure dipende anche dagli aspetti relazionali oltre che da altre condizioni di contesto quali, ad esempio, la qualità degli spazi e ogni altro fattore ambientale che possa giovare all’equilibrio psico-fisico dei pazienti. Una presa in carico efficace significa prendersi cura della persona anche rispetto al momento di vulnerabilità che sta vivendo e, pertanto, organizzare ogni forma di sostegno possibile che una struttura sanitaria sia in grado di garantire".

’HumanCare’ apre quindi al confronto sul paziente come protagonista attivo del proprio percorso di salute, riconoscendone diritti, valori ed esperienze e sugli operatori sanitari come parte integrante di questa trasformazione, con le loro competenze e benessere, fondamentali per cure di qualità. In questo contesto confluiscono progetti, iniziative e soggetti pubblici e privati, imprese, università, fondazioni e associazioni interessate e coinvolte in azioni sul tema o che vogliono contribuire al suo sviluppo e comunicazione all’esterno per accrescere conoscenza e consapevolezza diffuse. A HumanCare potranno affiancarsi e integrarsi anche altre traiettorie progettuali su contenuti simili, in corso di progettazione e o sperimentazione sul territorio nazionale.

La giornata si articolerà in una sessione plenaria d’apertura e sessioni parallele su temi specifici tra cui: Ambienti e umanizzazione; Tecnologia e umanizzazione; Volontariato e umanizzazione; Cultura e umanizzazione; Comunicazione, soft skills e umanizzazione; Umanizzazione nei percorsi di cura e assistenza. Dalle attività delle sessioni parallele e da tutto ciò che scaturirà dall’HumanCare sarà realizzata una pubblicazione sui temi, così da lasciare testimonianza della giornata di lavoro. Tutti i dettagli sull’evento sono disponibili al seguente link: https://www.koncept.it/evento/humancare-lecosistema-per-lumanizzazione-delle-cure.