Tumori: un test può prevedere se la chemioterapia funzionerà oppure no. La scoperta di Cambridge

Riuscirà la chemioterapia ad avere ragione del tumore? La domanda che si fa ogni paziente è anche quella che si pongono i medici all’inizio di ogni trattamento. E che oggi può in alcuni casi avere una preziosissima risposta da un prezioso test messo a punto da un team di scienziati dell'Università di Cambridge finanziati dal Cancer Research UK, in collaborazione con il Centro Nazionale di Ricerca sul Cancro spagnolo (CNIO) e la startup Tailor Bio con sede a Cambridge.

Come è stato sviluppato

Il lavoro degli scienziati si è basato sull’osservazione dei cambiamenti del Dna che avvengono all'interno della massa tumorale, noti come segni di instabilità cromosomica (CIN). Per arrivare a mettere a punto il test, sono stati considerati i dati di 840 pazienti con diverse forme di cancro (al seno, alla prostata, dell’ovaio e sarcomi), che sono poi stati classificati come "resistenti" oppure "sensibili" alla chemioterapia.

In particolare, è stato evidenziato che i pazienti con positività per determinati biomarcatori avevano un rischio fino a 7 volte più alto di non rispondere al trattamento, anche in assenza di altri indicatori di rischio. E il successivo incrocio dei dati ha permesso ai ricercatori di mettere a punto un test capace di prevedere con estrema precisione la resistenza a tre comuni forme di chemioterapia: quella a base di platino, quella a base di antracicline e quella a base di taxani.

Dopo aver pubblicato i risultati del suo lavoro su Nature Genetics, il team di ricercatori è ora impegnato in una sperimentazione più ampia per valutare la possibile applicazione del test anche per altre forme di tumore, contribuendo così a sviluppare cure sempre più mirate in campo oncologico.

Utile per non perdere tempo ed evitare inutili effetti collaterali

La chemioterapia si basa sull’utilizzo di farmaci che puntano a distruggere le cellule tumorali, impedendone la rapida moltiplicazione. Può essere somministrata da sola per debellare il cancro oppure per facilitare un intervento chirurgico o in supporto a una successiva radioterapia.

Purtroppo la chemioterapia va però ad agire anche sulle cellule dei tessuti sani che si riproducono velocemente come quelle tumorali, con effetti collaterali importanti come la perdita di capelli, disturbi del tratto gastro-intestinale e negative ripercussioni sul midollo spinale. Per questo motivo è indispensabile un’attenta valutazione specialistica prima di procedere ai cicli di chemioterapia e in questo senso, se la sua validità sarà confermata da ulteriori controlli, il test messo a punto dall’équipe internazionale potrà risultare una preziosa arma per cure sempre più efficaci e personalizzate.

"La chemioterapia è buona per alcuni pazienti, ma non è efficace in tutti i casi. Tra il 20 e il 50% dei malati di cancro non risponde a questi farmaci e il nostro test può quindi essere d’aiuto per non perdere tempo e decidere subito il ricorso ad altre terapie", ha dichiarato il coordinatore dello studio Geoff Macintyre.