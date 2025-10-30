Primo trapianto al mondo di arteria polmonare a Roma. “Nessuno lo aveva mai ritenuto possibile”

Roma, 30 ottobre – È stato eseguito per la prima volta al mondo un trapianto di arteria polmonare in una paziente con un tumore del polmone che aveva infiltrato l’arteria e ha portato all’asportazione dell’organo sinistro. La straordinaria operazione è avvenuta all’ospedale Sant'Andrea di Roma, il policlinico universitario della rete Università Sapienza.

Nei mesi precedenti all'intervento – eseguito lo scorso 17 luglio e presentato solo oggi – la donna stata sottoposta a chemioterapia e a immunoterapia, un’innovativa associazione di farmaci a bersaglio molecolare che hanno prodotto una marcata riduzione delle dimensioni del tumore.

Dopo un'accurata e meticolosa pianificazione, messa in atto nelle settimane precedenti all'intervento, è stato possibile operare la paziente grazie alla disponibilità di una intera arteria polmonare criopreservata nella Banca dei tessuti di Barcellona.

L'intervento chirurgico è iniziato alle 12 del 17 luglio. Grazie a sofisticate tecniche di anestesia, è stata istituita la circolazione extracorporea e il cuore è stato arrestato. L'arteria polmonare malata è stata rimossa nella sua totalità insieme all'intero polmone di sinistra e a una porzione di trachea. Successivamente è iniziata la delicata fase di ricostruzione della trachea e della via aerea.

Solo a questo punto è stato possibile procedere con il trapianto di arteria polmonare vero e proprio, sostituita con il segmento di arteria criopreservata di circa 5 cm perfettamente adattabile alle dimensioni del vaso della donna.

Uno dei problemi maggiori nella sostituzione dell'arteria polmonare, tubo sottile ma resistente, è proprio il ripristino della sua equilibrata tensione. I materiali sintetici o biocompatibili esistenti non consentono di ottenere un condotto sostitutivo con le stesse caratteristiche originali, esponendo al rischio della ostruzione del vaso ricostruito.

L'intervento, durato 4 ore e 30 minuti, si è concluso alle ore 16.30. “La paziente – spiegano dal reparto di chirurgia toracica dell’ospedale – è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva per la normale osservazione post-operatoria e si è risvegliata nelle ore successive, essendo da subito in grado di respirare e parlare autonomamente. Il decorso post-operatorio è stato regolare, nonostante un risentimento pleurico risolto durante il ricovero”.

Durante la degenza, la paziente è stata sottoposta a sofisticate indagini radiologiche che hanno dimostrato la pervietà del vaso trapiantato con ripristino completo di flusso di sangue dal cuore verso il polmone destro, e ottimo stato del graft vascolare. Dopo quattro settimane dall'intervento, la signora è stata dimessa ed è tornata a casa, riprendendo la sua vita normale.

Attualmente non necessita di terapia immunosoppressiva, come avviene invece per gli altri trapianti d'organo (cuore-polmone, e altri), e neanche di terapia anticoagulante data la perfetta biocompatibilità del tessuto. La squadra che ha operato la signora era costituita da chirurghi toracici, cardiochirurghi, anestesisti e rianimatori. Fondamentale anche la collaborazione di perfusionisti e infermieri di sala operatoria e di reparto; da sottolineare anche il lavoro straordinario della Farmacia.

"Questo intervento rappresenta un risultato straordinario per la sanità del Lazio e per tutto il Paese. Il successo di questo trapianto è anche il frutto della stretta sinergia tra il sistema sanitario regionale e il mondo universitario, un modello che valorizza la ricerca, l'innovazione e la formazione di altissimo livello. La Regione Lazio continuerà a sostenere con convinzione questa alleanza tra ospedali e università, investendo nella conoscenza e nelle tecnologie più avanzate per offrire cure sempre più efficaci e sicure ai cittadini. È motivo di grande orgoglio vedere il nome del Sant'Andrea e della Sapienza legati a una prima mondiale che porta prestigio all'intera comunità scientifica italiana", commenta il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

L'intervento è avvenuto grazie alla intuizione di due giovani chirurghe toraciche, Cecilia Menna e Beatrice Trabalza Marinucci, ed è stato eseguito da un team guidato da Erino A. Rendina, direttore della Chirurgia toracica del Sant'Andrea e preside della Facoltà di Medicina e Psicologia di Sapienza Università di Roma.

"Questo intervento altamente innovativo rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra formazione universitaria, ricerca scientifica e pratica clinica possa generare risultati di rilevanza mondiale – dichiara la rettrice, Antonella Polimeni – Sapienza è ancora una volta parte attiva di un modello che valorizza il talento e la preparazione delle giovani generazioni di professioniste e professionisti, come dimostrato da questa equipe multidisciplinare a prevalenza femminile".

"Un altro straordinario traguardo raggiunto dalla nostra azienda dove professionalità e ricerca rappresentano un binomio inscindibile e la chiave di volta in grado di far emergere e contraddistinguere, anche a livello internazionale, il nostro ospedale", spiega il direttore generale AOU Sant'Andrea, Francesca Milito.

Il professor Erino A. Rendina conclude: "Noi, nel nostro Paese in generale, e nel nostro sistema Universitario e Ospedaliero, non disponiamo delle risorse milionarie dei grandi centri internazionali, come Harvard o Cambridge, dove si vincono i Premi Nobel per la Medicina. Ma abbiamo la cultura, la creatività e l'intuizione; e nel nostro campo specifico, abbiamo straordinarie capacità tecniche. Se nessuno al mondo ha mai fatto un intervento del genere, è perchè nessuno lo aveva mai creduto possibile, e perchè pochi avrebbero le capacità tecniche e ambientali per realizzarlo".