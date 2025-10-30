  1. Home
  2. Medicina
  3. Primo trapianto al mondo di arteria polmonare a Roma. “Nessuno lo aveva mai ritenuto possibile”

Primo trapianto al mondo di arteria polmonare a Roma. “Nessuno lo aveva mai ritenuto possibile”

L’intervento è stato eseguito su una donna al Sant’Andrea, policlinico della rete Università Sapienza. La svolta è arrivata con l’intuizione di due giovani chirurghe toraciche

di Redazione Salus
30 ottobre 2025
La presentazione dell'intervento straordinario

La presentazione dell'intervento straordinario

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Roma, 30 ottobre – È stato eseguito per la prima volta al mondo un trapianto di arteria polmonare in una paziente con un tumore del polmone che aveva infiltrato l’arteria e ha portato all’asportazione dell’organo sinistro. La straordinaria operazione è avvenuta all’ospedale Sant'Andrea di Roma, il policlinico universitario della rete Università Sapienza.

Nei mesi precedenti all'intervento – eseguito lo scorso 17 luglio e presentato solo oggi – la donna stata sottoposta a chemioterapia e a immunoterapia, un’innovativa associazione di farmaci a bersaglio molecolare che hanno prodotto una marcata riduzione delle dimensioni del tumore.

Dopo un'accurata e meticolosa pianificazione, messa in atto nelle settimane precedenti all'intervento, è stato possibile operare la paziente grazie alla disponibilità di una intera arteria polmonare criopreservata nella Banca dei tessuti di Barcellona. 

Come è stato eseguito il trapianto 

L'intervento chirurgico è iniziato alle 12 del 17 luglio. Grazie a sofisticate tecniche di anestesia, è stata istituita la circolazione extracorporea e il cuore è stato arrestato. L'arteria polmonare malata è stata rimossa nella sua totalità insieme all'intero polmone di sinistra e a una porzione di trachea. Successivamente è iniziata la delicata fase di ricostruzione della trachea e della via aerea.

Solo a questo punto è stato possibile procedere con il trapianto di arteria polmonare vero e proprio, sostituita con il segmento di arteria criopreservata di circa 5 cm perfettamente adattabile alle dimensioni del vaso della donna.

Le criticità dell’intervento unico al mondo

Uno dei problemi maggiori nella sostituzione dell'arteria polmonare, tubo sottile ma resistente, è proprio il ripristino della sua equilibrata tensione. I materiali sintetici o biocompatibili esistenti non consentono di ottenere un condotto sostitutivo con le stesse caratteristiche originali, esponendo al rischio della ostruzione del vaso ricostruito.

L'intervento, durato 4 ore e 30 minuti, si è concluso alle ore 16.30. “La paziente – spiegano dal reparto di chirurgia toracica dell’ospedale – è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva per la normale osservazione post-operatoria e si è risvegliata nelle ore successive, essendo da subito in grado di respirare e parlare autonomamente. Il decorso post-operatorio è stato regolare, nonostante un risentimento pleurico risolto durante il ricovero”.

Come sta la paziente

Durante la degenza, la paziente è stata sottoposta a sofisticate indagini radiologiche che hanno dimostrato la pervietà del vaso trapiantato con ripristino completo di flusso di sangue dal cuore verso il polmone destro, e ottimo stato del graft vascolare. Dopo quattro settimane dall'intervento, la signora è stata dimessa ed è tornata a casa, riprendendo la sua vita normale.

Attualmente non necessita di terapia immunosoppressiva, come avviene invece per gli altri trapianti d'organo (cuore-polmone, e altri), e neanche di terapia anticoagulante data la perfetta biocompatibilità del tessuto. La squadra che ha operato la signora era costituita da chirurghi toracici, cardiochirurghi, anestesisti e rianimatori. Fondamentale anche la collaborazione di perfusionisti e infermieri di sala operatoria e di reparto; da sottolineare anche il lavoro straordinario della Farmacia.

Approfondisci:

Quattordicenne salvato da un trapianto di fegato in tempo record. Era in coma per un colpo di calore

Quattordicenne salvato da un trapianto di fegato in tempo record. Era in coma per un colpo di calore

Rocca: “Risultato straordinario”

"Questo intervento rappresenta un risultato straordinario per la sanità del Lazio e per tutto il Paese.  Il successo di questo trapianto è anche il frutto della stretta sinergia tra il sistema sanitario regionale e il mondo universitario, un modello che valorizza la ricerca, l'innovazione e la formazione di altissimo livello. La Regione Lazio continuerà a sostenere con convinzione questa alleanza tra ospedali e università, investendo nella conoscenza e nelle tecnologie più avanzate per offrire cure sempre più efficaci e sicure ai cittadini. È motivo di grande orgoglio vedere il nome del Sant'Andrea e della Sapienza legati a una prima mondiale che porta prestigio all'intera comunità scientifica italiana", commenta il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Polimeni: "Equipe a prevalenza femminile”

L'intervento è avvenuto grazie alla intuizione di due giovani chirurghe toraciche, Cecilia Menna e Beatrice Trabalza Marinucci, ed è stato eseguito da un team guidato da Erino A. Rendina, direttore della Chirurgia toracica del Sant'Andrea e preside della Facoltà di Medicina e Psicologia di Sapienza Università di Roma. 

"Questo intervento altamente innovativo rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra formazione universitaria, ricerca scientifica e pratica clinica possa generare risultati di rilevanza mondiale – dichiara la rettrice, Antonella Polimeni – Sapienza è ancora una volta parte attiva di un modello che valorizza il talento e la preparazione delle giovani generazioni di professioniste e professionisti, come dimostrato da questa equipe multidisciplinare a prevalenza femminile".

Rendina: “Nessuno aveva mai creduto possibile realizzarlo”

"Un altro straordinario traguardo raggiunto dalla nostra azienda dove professionalità e ricerca rappresentano un binomio inscindibile e la chiave di volta in grado di far emergere e contraddistinguere, anche a livello internazionale, il nostro ospedale", spiega il direttore generale AOU Sant'Andrea, Francesca Milito.

Il professor Erino A. Rendina conclude: "Noi, nel nostro Paese in generale, e nel nostro sistema Universitario e Ospedaliero, non disponiamo delle risorse milionarie dei grandi centri internazionali, come Harvard o Cambridge, dove si vincono i Premi Nobel per la Medicina. Ma abbiamo la cultura, la creatività e l'intuizione; e nel nostro campo specifico, abbiamo straordinarie capacità tecniche. Se nessuno al mondo ha mai fatto un intervento del genere, è perchè nessuno lo aveva mai creduto possibile, e perchè pochi avrebbero le capacità tecniche e ambientali per realizzarlo".

Approfondisci:

Primo trapianto di polmone da maiale a uomo. L’esperimento in Cina: una speranza per il futuro?

Primo trapianto di polmone da maiale a uomo. L’esperimento in Cina: una speranza per il futuro?

© Riproduzione riservata