Nuovo test sui basofili: una svolta per le diagnosi delle allergie alimentari nei bambini

È possibile prevedere la gravità delle allergie alimentari dei bambini? E magari scoprire a quali reazioni il proprio figlio potrebbe andare incontro mangiando alcuni alimenti? Da oggi si. La svolta è un nuovo esame sul sangue che può predire rischi e reazioni allergiche. Si tratta del test di attivazione dei basofili – che sono un tipo di globuli bianchi che riveste un ruolo nella sorveglianza immunitaria – un'analisi avanzata appena introdotta nel Laboratorio per le allergie alimentari dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Una diagnosi tempestiva e la presa in carico specialistica possono fare la differenza nella gestione efficace della malattia allergica - spiega Alessandro Fiocchi, responsabile di Allergologia del Bambino Gesù - riducendo il rischio di complicanze gravi e migliorando la qualità della vita di bambini e famiglie”. L’esame consentirà di effettuare diagnosi sicure e sempre più accurate per gli oltre 5.000 bambini e ragazzi seguiti ogni anno dal team di allergologi dell'ospedale.

Allergie alimentari in aumento: ecco quali

Aumentano incidenza e complessità delle allergie alimentari che colpiscono bambini e ragazzi. Accanto alle forme emergenti - le allergie alle farine di insetti, al miele di melata o al latte di capra - si registra l'incremento di quelle già note come l'allergia alle arachidi, alla frutta a guscio e al latte vaccino.

Nel dettaglio, negli ultimi 10 anni l'allergia alla frutta a guscio (nocciole, anacardi, pistacchi) è passata dal 3% all'8% dei casi pediatrici, l'allergia alle arachidi dall'1% al 6%, mentre l'allergia al latte rimane stabile a oltre il 15% della casistica, ma con una maggiore complessità di gestione, essendo spesso associata a reazioni ad altri alimenti: uova, grano, pesce.

Arachidi e latte: “Allergie pericolose”

“Quelle all'arachide e al latte - entra nel dettaglio Alessandro Fiocchi- rimangono le allergie alimentari più pericolose, in quanto maggiormente associate a reazioni gravi e potenzialmente fatali come l'anafilassi. In Italia, ogni anno purtroppo si registrano tra i 2 e i 4 decessi per allergie alimentari, soprattutto tra i giovani sotto i 20 anni”.

Come funziona il test dei basofili

In Italia, in media, 1 bambino su 50 è allergico a uno o più alimenti e, nel 16% dei casi, in forma grave. Proprio per questa categoria di piccoli allergici all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è stato introdotto l'innovativo test di attivazione dei basofili (BAT test), che permette di simulare in laboratorio le reazioni allergiche senza esporre il paziente a rischi.

Il test si effettua ‘in vitro’, cioè in provetta, su un campione di sangue, simulando un test di scatenamento ‘in vivo’. La sua funzione è quella di isolare le cellule della risposta allergica mettendole a contatto con l'allergene e incubarle: se il bambino è allergico sulla superficie di queste cellule compaiono delle molecole che possono essere rilevate e contate.

Gli altri esami: dal bat test alle prove cutanee

Il Bat test, che fornisce informazioni cruciali sulla potenziale gravità della risposta dell'organismo a un alimento, integra gli strumenti oggi disponibili al Bambino Gesù per valutare la presenza di un'allergia alimentare: i test cutanei (prick test), il dosaggio delle IgE nel sangue, ovvero gli anticorpi specifici che innescano la reazione allergica e il test di provocazione orale che consiste nella somministrazione di allergeni sotto la supervisione del medico, oggi considerato il gold standard per la diagnosi di allergie alimentari.

Una diagnosi precisa per evitare complicazioni

“Grazie a questo nuovo, importante strumento diagnostico - conclude Fiocchi - possiamo definire con maggiore precisione il profilo di rischio di ciascun bambino e individuare la strategia terapeutica più adeguata, che oggi include l'evitare gli alimenti a cui si è allergici, la desensibilizzazione orale ovvero l'introduzione pilotata dell'alimento, tramite specifici preparati, per innalzare la soglia di tolleranza e, in alcuni casi selezionati, terapie avanzate come il farmaco Omalizumab che mantiene innocue le IgE circolanti nell'organismo”.

“Al Bambino Gesù la ricerca continua e siamo pronti a sperimentare nuove soluzioni terapeutiche, come l'immunoterapia epicutanea, che potrebbe rivoluzionare la gestione delle allergie alimentari nei prossimi anni”.