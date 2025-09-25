Il Leucovorin, un (vecchio) farmaco derivato dell’acido folico utilizzato in oncologia o per trattare carenze vitaminiche, nelle ultime ore è sulla bocca di tutti. A puntare le luci su questo medicinale è stato un annuncio del presidente Usa Donald Trump che si è detto intenzionato, attraverso il ministero della Salute e la Food and Drug Administration (Fda), ad inserirlo in un pacchetto di misure a favore dei bambini con disturbo dello spettro autistico (Dsa).

Una dichiarazione che ha scatenato il caos all'interno della comunità scientifica internazionale, soprattutto in virtù del fatto che parlare di una "pillola anti autismo" rischia di creare confusione rispetto ad un tema che necessita di essere approcciato con rigore e solidi studi corroborati da evidenze.

Cos'è la “terapia anti autismo” proposta da Trump e perché non convince i neonatologi

Agosti: "Non confondiamo i piani"

Per fare chiarezza ci siamo rivolti al professor Massimo Agosti, professore Ordinario di Pediatria all’Università degli Studi dell’Insubria, direttore dei reparti di Neonatologia e di di Pediatria, Coordinatore del Gruppo di lavoro “Percorso Nascita” e membro della “Commissione Vaccini” di Regione Lombardia e presidente della Società Italiana di Neonatologia. "L'acido folico è caldamente raccomandato in gravidanza, addirittura prima della gravidanza stessa. Se una donna sta programmando una gravidanza, la profilassi con l'acido folico è consigliata già prima del concepimento, si può iniziare un paio di mesi prima, e ovviamente raccomandata durante la gestazione. Questo per ciò che concerne i disturbi del tubo neurale, parliamo di malformazioni che si verificano con meno frequenza in coloro che si sottopongono alla profilassi con acido folico", chiarisce Agosti. "Ma non vanno confusi i piani. Il trattamento in questione va a prevenire malformazioni, quali il mielomeningocele, della via neurologica esterna. E' un'informazione confusiva, invece, porlo in relazione a presunti farmaci che dovrebbero curare l'autismo. Rimanendo sul focus, la profilassi con acido folico è altamente consigliata nell'ambito delle patologie accennate".

Ed effettivamente, se si analizza con attenzione il messaggio diffuso dall’agenzia regolatoria statunitense, il leucovorin non sarebbe destinato a tutti i bambini autistici, bensì a quelli affetti da una condizione rara: la cerebral folate deficiency (CFD), un difetto nel trasporto dei folati al cervello che può causare sintomi simili all’autismo. Simili all'autismo, ma di ben altra natura, come chiarito dal professor Agosti. Leucovorin, al momento, è stato approvato dalla Fda soltanto per un sottogruppo di bambini con deficit del trasporto dei folati. La modifica non è una cura generale per l'autismo, ma un trattamento per una specifica condizione biologica che può coesistere con esso.

Prudenza anche negli Usa: "I dati non ci sono"

Nonostante queste precisazioni, l'annuncio dell'amministrazione Trump ha acceso le speranze di molte famiglie con figli nello spettro autistico. Contestualmente è arrivata l'alzata di scudi di medici e ricercatori, che pongono l'accento sul fatto che le prove disponibili sono limitate. Ad oggi, gli studi clinici condotti sul leucovorin nell’autismo sono solo quattro, di piccole dimensioni e con risultati eterogenei. Alcuni dati preliminari hanno suggerito miglioramenti del linguaggio in sottogruppi di pazienti, ma mancano conferme su larga scala. Come sottolineano esperti internazionali, servono ricerche robuste prima di poter parlare di trattamento efficace. L’autismo, ricordano gli specialisti, è un disturbo del neurosviluppo complesso e multifattoriale, che nasce dall’interazione fra fattori genetici e ambientali. A fronte della sua estrema complessità, serve cautela prima di ipotizzare un farmaco "anti autismo", ribadisce con fermezza la comunità scientifica. Il dottor David Mandell, professore di Psichiatria ed esperto di autismo presso l'Università della Pennsylvania, ha commentato che le prove a sostegno della leucovorina "sono davvero, davvero deboli". Sulla medesima linea anche l'Autism Science Foundation, una delle più autorevoli organizzazioni no-profit degli Usa dedicata al supporto delle persone con autismo e delle loro famiglie che non approva il leucovorin come trattamento per l'autismo. Alycia Halladay, responsabile scientifica dell'ente, ha ricordato al NYT che servono studi più ampi e controllati con placebo per capire esattamente chi possa beneficiare del farmaco e con quale dosaggio. "I dati semplicemente non ci sono", ha sottolineato, avvertendo che è troppo presto per considerarlo una cura o una prevenzione dell’autismo.