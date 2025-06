Tanti modi di svenire…. Le sincopi, spesso per riflesso

Coen

La sincope è una perdita improvvisa e temporanea di coscienza, caratterizzata da insorgenza rapida, breve durata (spesso meno di un minuto) e risveglio veloce e completo. Nel linguaggio corrente è quello che chiamiamo uno “svenimento” e che, almeno una volta nella vita, è capitato quasi a tutti. Questo spiacevole sintomo è dovuto a una fugace riduzione del flusso ematico al cervello che si risolve nel momento in cui la persona cade a terra, o viene messa in posizione distesa, ridistribuendo così la circolazione verso il sistema nervoso centrale. Circa il 50% di tutte le sincopi vengono dette “riflesse” perché sono la risposta dell’organismo (un calo repentino della pressione arteriosa) a una sollecitazione acuta, in genere ben riconoscibile, come un forte dolore, la vista del sangue, uno sforzo eccessivo per vomitare o un pasto troppo abbondante.

Un altro 30% va sotto il nome di sincope ortostatica, perché si manifesta quando una persona distesa si alza bruscamente in piedi senza dare al sistema circolatorio il tempo di aumentare la frequenza cardiaca e di costringere i piccoli vasi per adattarsi alla mutata posizione del corpo. Questo genere di sincope è più frequente in chi è disidratato, ha la febbre alta, o assume farmaci come, per esempio, i diuretici e gli antiipertensivi.

Fino a qui, tutto bene. A parte i rischi connessi al trauma della caduta a terra, questo genere di sincopi (i quattro quinti del totale), non sono pericolose e non devono preoccupare più di tanto. Esiste, purtroppo, un altro 20% di sincopi decisamente meno benigne. Sono le sincopi cardiogene, dovute a una grave aritmia o alla presenza di un’importante malattia cardiaca.

Quando una persona che ha avuto uno svenimento giunge in Pronto soccorso, il compito più importante del medico è proprio quello di escludere che si possa trattare di una sincope cardiogena. Per farlo, ha a sua disposizione strumenti preziosi come l’elettrocardiografo e l’ecografo, ma le cose più importanti, cioè la storia clinica del paziente e le modalità dello svenimento, sono a disposizione di tutti. Possiamo dunque dire che, se la sincope colpisce una persona che non soffre di malattie di cuore o di altre gravi condizioni, ed è presente un chiaro elemento causale (una martellata sul dito, un prelievo di sangue, il brusco passaggio dalla posizione distesa a quella eretta etc.), si tratta quasi certamente di una sincope benigna e non vi è urgenza di un immediato consulto medico. Altri aspetti che fanno propendere verso una sincope riflessa o ortostatica sono la presenza di sintomi premonitori quali sudorazione, malessere generale, nausea, annebbiamento della vista. Bisogna invece prestare maggiore attenzione quando non ci sia una evidente causa scatenante, o la sincope avvenga improvvisamente e in assenza di prodromi o, infine, la perdita di coscienza persista per diversi minuti o ancora più a lungo. In questi casi, e anche quando la perdita di coscienza è preceduta da un forte dolore toracico o addominale, da una cefalea intensa o da una difficoltà respiratoria, è indispensabile riferirsi subito al più vicino Pronto soccorso.

* medico d’urgenza,

già Direttore del Pronto

soccorso dell’ospedale

Niguarda di Milano