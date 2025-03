Sonno, i pediatri svelano un falso mito: bambini e adolescenti dormono poco e male

Dormire bene non è un lusso, ma una necessità per la salute di tutti, a partire dai più piccoli. Tuttavia, bambini e adolescenti dormono poco e male e i disturbi del sonno veri e propri sono sempre più diffusi e spesso sottovalutati, con conseguenze su crescita, apprendimento, umore e benessere generale. La Simri (Società italiana per le malattie respiratorie infantili), affiliata alla Società italiana di pediatria, lancia un decalogo per sfatare i principali falsi miti e diffonde consigli pratici per un riposo migliore.

Gli studi - spiegano i pediatri - confermano che il sonno è essenziale per il corretto sviluppo cerebrale, la memoria, la regolazione emotiva e il rafforzamento del sistema immunitario. Eppure, i dati parlano chiaro: il 20-30% dei bambini sotto i due anni e il 15% dei bambini con più di 2 anni soffre di insonnia e il 12% dei bambini in età prescolare russa abitualmente, un problema spesso sottovalutato. La privazione di sonno negli adolescenti è in aumento, spesso a causa dell’uso di dispositivi elettronici nelle ore serali: solo il 15% dorme le 8-10 ore raccomandate. Conseguenze? Difficoltà di concentrazione, irritabilità, calo delle prestazioni scolastiche, rischio di sovrappeso e, nel lungo periodo, problemi cardiovascolari e metabolici.