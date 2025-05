Sindrome di Rokitansky, una sfida che va oltre la biologia. Quando l’assenza dell’utero cambia l’adolescenza

La sindrome di Rokitansky, nota in medicina come Sindrome di Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), è una condizione rara che colpisce circa una ragazza su 4.500. Si tratta di una malformazione congenita che comporta l'assenza dell'utero e della parte superiore della vagina fin dalla nascita.

Chi ne è affetta ha un ‘cariotipo’ (la mappa del patrimonio genetico) femminile normale (46,XX), ovaie funzionanti e sviluppo sessuale secondario del tutto regolare: il seno cresce, i genitali esterni appaiono normali, ma l’utero non è presente o è solo abbozzato. Il ciclo mestruale non arriva mai, ed è spesso proprio questo a far scattare l’allarme durante l’adolescenza. La sindrome rientra tra le cosiddette "variazioni delle caratteristiche del sesso" (VSC) o "differenze dello sviluppo sessuale" (DSD), categorie che la medicina usa per descrivere condizioni in cui lo sviluppo anatomico, genetico o ormonale del sesso non segue le vie tipiche.

Una diagnosi che va oltre la biologia

La scoperta della MRKH avviene generalmente durante l’adolescenza, quando la giovane non presenta il menarca (cioè la prima mestruazione). La diagnosi si basa su visite ginecologiche, ecografie pelviche e, se necessario, risonanze magnetiche.

Questi esami permettono di confermare l’assenza dell’utero e la presenza di ovaie normofunzionanti. In molti casi si individuano anche altre anomalie associate, soprattutto a carico del sistema urinario o scheletrico, poiché la forma più complessa della sindrome può coinvolgere anche reni e colonna vertebrale (sindrome MURCS). Dal punto di vista genetico, l’origine della MRKH è ancora oggetto di studio. Per anni è stata considerata un evento casuale, ma oggi si riconosce anche una possibile componente ereditaria. Non esiste ancora un gene ‘responsabile’, ma i ricercatori stanno indagando diverse ipotesi.

Trattare il corpo, accompagnare la persona

Una delle prime preoccupazioni delle pazienti con MRKH riguarda la possibilità di avere una vita sessuale normale. In questi casi, l’assenza (totale o parziale) della vagina può essere trattata con successo, soprattutto attraverso tecniche non chirurgiche. Il trattamento di prima scelta, raccomandato a livello internazionale, è l’uso di dilatatori vaginali: piccoli dispositivi che, con pazienza e costanza, consentono di allungare progressivamente il canale vaginale, stimolando i tessuti esistenti. Quando questa soluzione non è possibile o non sufficiente, si può ricorrere alla chirurgia ricostruttiva, che oggi dispone di tecniche mininvasive e personalizzate. Tuttavia, anche in presenza di una vagina funzionale, l’infertilità resta una conseguenza inevitabile della mancanza dell’utero. Negli ultimi anni, la medicina sta esplorando nuove strade, come il trapianto di utero, attualmente in fase sperimentale. Si tratta di una procedura complessa e delicata, da valutare attentamente caso per caso, ma che in futuro potrebbe offrire nuove speranze di maternità.

L’aspetto psicologico: silenzioso ma centrale

Ricevere una diagnosi di MRKH è un evento che coinvolge non solo il corpo, ma anche l’identità, la sessualità e la progettualità di vita. Si tratta di un momento delicatissimo, spesso vissuto in silenzio, con senso di spaesamento, vergogna o perdita. L’assenza del ciclo mestruale, la consapevolezza dell’infertilità e la paura di non essere "complete" possono avere un impatto profondo sull’autostima, sulle relazioni affettive e sul senso di sé come donne. Per questo, il supporto psicologico è un tassello fondamentale del percorso di cura. Le linee guida internazionali raccomandano che tutte le persone con MRKH abbiano accesso a un accompagnamento psicologico e, se lo desiderano, anche alla partecipazione a gruppi di supporto. Parlare con altre ragazze che stanno affrontando lo stesso cammino può fare la differenza, aiutando a superare l’isolamento e a ritrovare un senso di normalità. Un esempio virtuoso è il Policlinico di Milano, che ha attivato gruppi di sostegno specifici per le ragazze e per i loro genitori, oltre a percorsi di psicoterapia individuale. Il centro è uno dei pochi in Italia ad adottare un approccio multidisciplinare, che coinvolge ginecologi, psicologi, urologi, endocrinologi e altri specialisti.

Ricostruire la propria storia

La sindrome di Rokitansky ci ricorda che la medicina non è solo diagnosi e trattamento, ma anche ascolto, accompagnamento e rispetto dei tempi emotivi delle persone. Non c’è fretta di “curare” qualcosa che non mette in pericolo la vita: il vero obiettivo è aiutare le ragazze a conoscere il proprio corpo, fare scelte consapevoli e riscoprire la propria identità senza sentirsi incomplete. La ricerca continua, la scienza avanza. Ma ogni passo, per essere davvero efficace, deve camminare insieme all’empatia, alla comprensione e alla dignità di chi vive questa esperienza.