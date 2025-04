Sindrome del bambino scosso: sintomi, rischi e consigli per prevenirla. “Può causare anche la morte”

Non scuoterlo mai, per nessuna ragione. Si riassume così - ed è un'indicazione salvavita - la prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso (Shaken Baby Syndrome), in Italia ancora troppo poco conosciuta. Ma dietro a questa, apparentemente semplice, indicazione si cela il peso di una mancata informazione sul tema; oltre alle conseguenze, spesso involontarie, dell'affaticamento dei neogenitori, alle prese con gravi mancanza di sonno, congedi lavorativi spesso inadeguati e pianti ininterrotti che mettono a dura prova l'equilibrio del caregiver nei mesi successivi l'arrivo del neonato.

Come accennato, infatti, frequentemente i genitori non sanno che un solo gesto di stizza, potrebbe condurre il proprio bimbo anche alla morte, oltre a scatenare una serie di conseguenze nefaste per il suo sviluppo fisico e psicologico. L'informazione deve correre su un doppio binario: consapevolezza e tutela del neonato, ma anche consigli pratici per i neogenitori: indicazioni comportamentali semplici ma preziose, da utilizzare nei momenti di esasperazione, in cui si percepisce una perdita di controllo. Il 5, 6 e 7 aprile, tornano le Giornate nazionali di prevenzione della Shaken Baby Syndrome. Occasione per informare su una problematica che, in un caso su 4, porta al coma o alla morte attraverso gli infopoint della campagna di Terre des Hommes 'Nonscuoterlo!' in 70 città di 18 regioni italiane. I più colpiti da questa forma di trauma cerebrale sono i bambini tra le 2 settimane e i 6 mesi di vita, periodo di massima intensità del pianto del lattante, che può assumere caratteristiche tali da portare il genitore o chi si prende cura del bambino a reagire in maniera incontrollata e violenta, scuotendolo. I sintomi: "Importante non sottovalutarli" 