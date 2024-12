SIMG: Importanza della vaccinazione per aumentare la copertura contro l'influenza stagionale

Con l’aumento dei casi di influenza stagionale, la Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) ribadisce l’importanza di migliorare i tassi di copertura vaccinale, che restano distanti dagli obiettivi del 75% minimo e del 95% ottimale.

"La vaccinazione è essenziale per proteggere i più fragili, come gli anziani e le persone con comorbidità," spiega Alessandro Rossi, Presidente SIMG.

"Ogni punto percentuale in più di copertura riduce complicanze, mortalità e ospedalizzazioni" afferma Tecla Mastronuzzi, responsabile Area Prevenzione SIMG.

Il Medico di Medicina Generale resta il riferimento per scegliere il vaccino più adatto e integrare altre immunizzazioni, come quelle contro Covid-19 e Pneumococco. Accanto ai vaccini, sono raccomandate pratiche di prevenzione: igiene delle mani, uso di mascherine e distanziamento per proteggere le persone più vulnerabili.