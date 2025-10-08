  1. Home
  2. Medicina
  3. Tumore al seno: tutti gli esami che salvano la vita

Tumore al seno: tutti gli esami che salvano la vita

Dalla mammografia ai marcatori tumorali, fino ai test genetici BRCA: la diagnosi precoce resta la chiave per battere il carcinoma più diffuso tra le donne

di VALERIA PANZERI
8 ottobre 2025

MAMMOGRAFIA-ECOGRAFIA-MAMMARIA-1-1080X675

XWhatsAppPrint

Il carcinoma mammario è il tumore più diffuso tra le donne, ma la buona notizia è che la diagnosi precoce può davvero fare la differenza. Oggi la scienza mette a disposizione strumenti sempre più precisi per prevenire e identificare la malattia, dalla prevenzione primaria allo screening radiologico, fino ai test genetici per chi ha un rischio elevato. Ecco quindi tutti i gradini e le opportunità per proteggersi e intervenire tempestivamente.

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Tumore al colon, scoperta la proteina che predice chi non risponderà alla chemio
Articolo
L’allattamento dopo un tumore al seno è sicuro per mamma e bambino? La risposta degli oncologi
Articolo
Un test della saliva per la diagnosi precoce del tumore al seno? La scienza dice si

© Riproduzione riservata