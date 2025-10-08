Tumore al seno: tutti gli esami che salvano la vita

Il carcinoma mammario è il tumore più diffuso tra le donne, ma la buona notizia è che la diagnosi precoce può davvero fare la differenza. Oggi la scienza mette a disposizione strumenti sempre più precisi per prevenire e identificare la malattia, dalla prevenzione primaria allo screening radiologico, fino ai test genetici per chi ha un rischio elevato. Ecco quindi tutti i gradini e le opportunità per proteggersi e intervenire tempestivamente.