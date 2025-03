Fertilità e oncologia, è arrivata la svolta: nasce la tecnica di scongelazione universale. Cos'è e perché è rivoluzionaria

Fertilità e oncologia, un'innovazione tutta italiana sta rivoluzionando il mondo della medicina riproduttiva: è nata una tecnica di scongelamento universale. Il metodo si chiama 'universal warming' e permette di scongelare ovociti, embrioni e tessuti riproduttivi indipendentemente dalla tecnica di crioconservazione utilizzata in origine. Un passo avanti cruciale, considerando che negli ultimi 40 anni si sono susseguite diverse metodologie di congelamento, molte delle quali ormai obsolete.

Ci sono voluti 11 anni per validare il metodo, ma i risultati degli ultimi 5 anni sono sorprendenti: sopravvivenza degli embrioni del 100%. "E se funziona con gli ovociti, le cellule più delicate da trattare, funziona con qualsiasi altra cellula", sottolinea Lodovico Parmegiani, l'embriologo clinico che ha sviluppato il processo di scongelamento universale insiem al suo team di Next Fertility GynePro. Speranze anche per l'applicazione in altri ambiti clinici, come la conservazione delle cellule staminali, il cui successo di scongelamento ad oggi è solo del 50-60%. Ecco cosa percHè è rivoluzionaria e cosa c'è da sapere su questa importante novità.