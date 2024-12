Invecchiamento muscolare, ecco come prevenire la sarcopenia: “Il potere antiage delle foglie d’ulivo”

Cos’è la sarcopenia? Una perdita progressiva e generalizzata di massa, forza e funzionalità muscolare, che si verifica principalmente con l’avanzare dell’età. Stiamo parlando della sarcopenia, condizione che comincia intorno ai 30 anni, e che, col tempo, può arrivare a compromettere significativamente la qualità della vita, aumentando il rischio di cadute, fratture, disabilità e perdita di autonomia. Una ricerca scientifica ha dimostrato il potere nascosto dei vegetali.

La scoperta

In futuro, però, l’invecchiamento muscolare potrebbe essere contrastato in maniera naturale grazie alle foglie d’ulivo. Da questi elementi, infatti, in tempi recenti, la ricerca ha isolato una molecola l’oleuropeina, caratterizzata da proprietà anti-age. I risultati dello studio relativo, pubblicati sulla rivista ‘Cell Metabolism’, sono stati ottenuti dagli studiosi dell’Università di Padova in collaborazione con l’Istituto Nestlé per le scienze della salute di Losanna, in Svizzera.

Meno calcio nei mitocondri

Ha spiegato Cristina Mammucari, dell’Università di Padova e co-coordinatrice dello studio: “La sarcopenia è dovuta a diversi fattori, tra cui il deterioramento dei mitocondri, fondamentali per la produzione di energia necessaria alla contrazione muscolare”. Nel processo che conduce a questa condizione, infatti, viene ridotto il trasporto di calcio all’interno dei mitocondri, un passaggio essenziale per la loro attivazione, che con l’età si indebolisce, incidendo negativamente anche sulla salute muscolare.

Più energia nelle cellule con l’oleuropeina

Ha affermato Gaia Gherardi dell’Università di Padova, prima autrice dello studio insieme ad Anna Weiser dell’Istituto Nestlé: “Tra oltre 5.000 molecole naturali analizzate, l’oleuropeina si è distinta per la sua capacità di migliorare il trasporto di calcio nei mitocondri, potenziando così la produzione di energia e le prestazioni muscolari sia negli adulti che negli anziani”. Questa sostanza, che è già disponibile sul mercato come integratore alimentare e presente in quantità minori anche nelle olive e nell’olio d’oliva, apre prospettive promettenti per lo sviluppo di nuove terapie mirate a contrastare sintomi e dinamiche legate all’invecchiamento muscolare.

L’importanza della prevenzione

L’insorgenza e lo sviluppo della sarcopenia possono essere rallentati grazie a un corretto stile di vita, basato su un’adeguata alimentazione e attività fisica regolare. È fondamentale adottare fin da giovani un regime alimentare equilibrato, ricco di micro e macronutrienti, associato a esercizi fisici abituali. Come accade per la densità ossea, anche per la muscolatura il picco raggiunto fino ai 25 anni costituisce una riserva preziosa per contrastare la perdita di massa e forza con il passare degli anni.

Dieta

Anche adeguato apporto proteico è indispensabile per sostenere la sintesi muscolare a ogni età. Gli esperti raccomandano un consumo giornaliero di 0,8-1,2 grammi di proteine per chilo corporeo, che può arrivare fino a 1-1,2 grammi dai 65 anni in avanti, in base all’attività fisica svolta. È importante distribuire il consumo di proteine durante i pasti principali, evitando di concentrarlo esclusivamente a pranzo o a cena. Carne, pesce, uova, latte e formaggi contengono i componenti proteici di alta qualità, ricchi degli aminoacidi essenziali.

Movimento fisico

Per quanto riguarda l’attività fisica occorrerebbe puntare su un mix che permetta di potenziare e mantenere sia la forza che la resistenza muscolare. Bisognerebbe praticare almeno 150 minuti di attività settimanale e fino a 300 minuti se si vogliono raggiungere risultati ottimali. Gli esercizi aerobici, come camminata, corsa leggera, nuoto o ciclismo, particolarmente indicati, dovrebbero essere abbinati al sollevamento pesi e all’uso di attrezzi specifici.