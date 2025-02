Salute mentale: metà dei disturbi compare già prima dei 18 anni

"I medici psichiatri e la salute mentale devono tornare nelle scuole, nel periodo della vita in cui nel 50% dei casi iniziano a comparire i disturbi mentali". È l’appello lanciato da Claudio Mencacci e Matteo Balestrieri, Presidenti della Sinpf (Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia). "Ogni dato conferma la sofferenza psichica diffusa, in particolare tra gli adolescenti – spiegano Mencacci e Balestrieri –. Basta pensare che un quarto degli accessi al pronto soccorso pediatrico riguarda problemi legati soprattutto al consumo di sostanze stupefacenti, molte delle quali derivanti da sintesi chimica e difficilmente gestibili. Non dimentichiamoci che la metà delle patologie mentali compare entro i 18 anni, mentre quasi 2/3 si manifesta prima dei 30 anni. Anche la salute mentale deve essere coinvolta nei programmi di screening".

E c’è allarme per i social: "Qui la salute mentale finisce per essere trasferita semplicistico e scorretto – concludono Mencacci e Balestrieri –. Bisogna imparare a comunicare anche sui social, per arrivare ai ragazzi con informazioni scientificamente corrette e semplici da comprendere. E bisogna che gli influencer, prima di scrivere anche una sola riga, pur personale, su problemi di salute mentale si informino consultando medici specialisti autorevoli, e valutino con grande attenzione l’effetto delle loro parole, che possono essere fraintese".