Pubertà precoce e gravidanza in giovane età: raddoppino il rischio di malattie croniche

Il periodo della pubertà e il momento della gravidanza sono importanti quando si parla di invecchiamento e di malattie legate all'età. In uno studio pubblicato su eLife, i ricercatori del ‘Buck Institute for Research on Aging’ in California – il primo istituto indipendente di ricerca biomedica al mondo focalizzato esclusivamente sull’invecchiamento – hanno scoperto che le ragazze che attraversano la pubertà in modo precoce, con l'inizio delle mestruazioni prima degli 11 anni, o le donne che partoriscono prima dei 21 anni hanno il doppio del rischio di sviluppare diabete di tipo 2, insufficienza cardiaca e obesità e il quadruplo di sviluppare gravi disturbi metabolici.

Lo studio rivela inoltre che, al contrario, una pubertà e un parto tardivi sono geneticamente associati a una maggiore aspettativa di vita, una minore fragilità, un invecchiamento epigenetico più lento e un ridotto rischio di malattie legate all'età, tra cui diabete di tipo 2 e Alzheimer.

"Sebbene alle donne venga regolarmente chiesta la loro storia mestruale e del parto quando ricevono assistenza medica, queste informazioni raramente sono state prese in considerazione nelle cure che ricevono al di fuori dell’ambito dell’ostetricia e ginecologia – spiega Pankaj Kapahi, PhD, autore senior dello studio –. Questi fattori di rischio, siano essi positivi o negativi, hanno chiaramente un'influenza significativa su una varietà di malattie legate all'età e dovrebbero essere considerati nel contesto più ampio della salute generale".

Lo studio

La ricerca si è basata su uno degli studi più completi fino ad oggi, analizzando i dati di quasi 200.000 donne inseriti nella UK Biobank. "Abbiamo identificato 126 marcatori genetici che mediano gli effetti della pubertà precoce e del parto sull'invecchiamento - dichiara Yifan Xiang, ricercatore post-dottorato, che ha guidato la ricerca - Molti di questi sono coinvolti in noti meccanismi di longevità, come IGF-1, ormone della crescita, AMPK e mTOR, regolatori chiave del metabolismo e dell'invecchiamento".

Cos’è la teoria della pleiotropia antagonista

L'evoluzione si basa sulla selezione naturale che agisce sui tratti nelle prime fasi della vita per incoraggiare la riproduzione e la sopravvivenza della specie. La teoria della pleiotropia antagonista dell'invecchiamento suggerisce che i tratti benefici nei giovani possono avere effetti negativi in età adulta.

"Il nostro studio fornisce alcune delle prove più solide a sostegno di questa teoria – afferma Kapahi –. Abbiamo dimostrato che i fattori genetici che favoriscono la riproduzione precoce comportano costi significativi in età adulta, tra cui invecchiamento precoce e malattie. È logico che gli stessi fattori che contribuiscono a migliorare la sopravvivenza della prole possano avere conseguenze negative per la madre”.

Il ruolo dell'IMC

Kapahi afferma anche che lo studio evidenzia il ruolo dell'Indice di Massa Corporea (IMC) come mediatore critico di questo processo, evidenziando che gli eventi riproduttivi precoci contribuiscono a un IMC più elevato, che a sua volta aumenta il rischio di malattie metaboliche. "Si può supporre che migliorare la capacità di assorbire i nutrienti possa giovare ai bambini per crescere, ma se i nutrienti sono abbondanti, può aumentare il rischio di obesità e diabete". Implicazioni per la salute pubblica

L’impatto a lungo termine

“Comprendere l'impatto a lungo termine della tempistica riproduttiva consente lo sviluppo di strategie sanitarie personalizzate che potrebbero contribuire a mitigare i rischi associati alla pubertà precoce e al parto precoce”, sottolinea Kapahi, ribadendo che modifiche dello stile di vita, screening metabolici e raccomandazioni dietetiche personalizzate potrebbero migliorare la salute a lungo termine delle donne.

Tenere conto della tempistica riproduttiva è attualmente rilevante, anche perché le ricerche mostrano che l'età d’esordio delle mestruazioni nella ragazze è diminuita di circa tre mesi ogni decennio dagli anni '70. "Se l'evoluzione ci ha plasmati per dare priorità alla riproduzione precoce a scapito dell'invecchiamento, possiamo sfruttare questa conoscenza per prolungare la durata della salute nella società moderna e, sebbene non sia possibile modificare il nostro patrimonio genetico, comprendere questi meccanismi genetici ci consente di fare scelte consapevoli su salute, stile di vita e assistenza medica".