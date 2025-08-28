Scoperta la proteina che inverte l'invecchiamento: “Può alleviare le conseguenze della vecchiaia”

L’invecchiamento, inevitabilmente, coinvolge anche il cervello. In particolare, la zona che risente maggiormente dell’età è l’ippocampo, la regione cerebrale responsabile dell'apprendimento e della memoria. I ricercatori dell'Università della California a San Francisco hanno identificato una proteina chiave all’origine di questo declino. Studiando come geni e proteine nell’ippocampo cambiassero nel tempo nei topi, hanno trovato soltanto una proteina che differiva tra animali anziani e giovani. Si chiama FTL1.

Il ruolo della proteina FTL1

I topi anziani avevano più FTL1, meno connessioni tra le cellule cerebrali nell'ippocampo e capacità cognitive ridotte. Quando i ricercatori hanno aumentato artificialmente i livelli di FTL1 nei topi giovani, il loro cervello e il loro comportamento hanno iniziato ad assomigliare a quelli dei topi anziani. In esperimenti condotti in laboratorio su piastre di Petri, le cellule nervose modificate per produrre grandi quantità di FTL1 hanno sviluppato neuriti semplici, con un solo braccio, anziché neuriti ramificati che creano le cellule normali. Ma quando gli scienziati hanno ridotto la quantità di FTL1 nell'ippocampo dei topi anziani, questi hanno riacquistato la loro giovinezza celebrale.

L’effetto sul cervello

I topi presentavano anche più connessioni tra le cellule nervose e ottenevano risultati migliori nei test di memoria. "Si tratta di una vera e propria inversione di tendenza dell’invecchiamento celebrale – spiega Saul Villeda, PhD, direttore associato dell'UCSF Bakar Aging Research Institute e autore senior dello studio – è molto più di un semplice ritardo o prevenzione dei sintomi".

Nei topi anziani, FTL1 ha anche rallentato il metabolismo nelle cellule dell'ippocampo. Ma il trattamento delle cellule con un composto che stimola il metabolismo ha prevenuto questi effetti.

Invertire l’invecchiamento

Villeda si dichiara ottimista sul fatto che questo studio possa portare a terapie che bloccano gli effetti di FTL1 nel cervello. "Stiamo assistendo a maggiori opportunità per alleviare le peggiori conseguenze della vecchiaia – afferma –. È un momento di speranza per lavorare sulla biologia dell'invecchiamento".