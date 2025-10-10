Proteggi il tuo bambino: la guida ai vaccini per smontare le fake news. Cosa c’è da sapere

“La salute dei bambini si difende con le conoscenze scientifiche, non con le fake news”. Con queste parole, il presidente della Società Italiana di Pediatria (SIP), Rino Agostiniani, presenta la seconda edizione dell’opuscolo “Proteggi il tuo bambino – Non è mai troppo presto”. Il documento, realizzato dalla SIP in collaborazione con la Società Italiana di Neonatologia (SIN), nasce con un obiettivo molto concreto: offrire ai genitori uno strumento semplice, affidabile e aggiornato per orientarsi tra vaccini, calendario vaccinale e malattie prevenibili. Un supporto pratico, gratuito e disponibile online sui siti ufficiali delle due società scientifiche SIP e SIN.

Un argine contro la disinformazione

Oggi più che mai, tra social network e canali non verificati, circolano informazioni imprecise o fuorvianti sulla salute dei bambini. L’opuscolo vuole essere una risposta chiara a questo problema: “Offrire strumenti informativi semplici, tradotti in più lingue e liberamente accessibili significa aiutare i genitori a scegliere consapevolmente – sottolinea Agostiniani – affidandosi a pediatri, neonatologi e ai canali istituzionali, e non alle fonti prive di fondamento che circolano online.” Un punto centrale è proprio la lotta alle fake news: il rischio, infatti, è che la ridotta percezione della gravità di alcune malattie – dovuta al successo delle vaccinazioni – porti a sottovalutare l’importanza della prevenzione. Per garantire accesso a tutte le famiglie che vivono in Italia, l’opuscolo è stato tradotto in sette lingue: cinese, filippino, inglese, russo, spagnolo, ucraino e arabo. In questo modo, anche i genitori di origine straniera possono disporre di informazioni affidabili e comprensibili per compiere scelte consapevoli.

La voce dei neonatologi

“Proteggere i bambini da infezioni potenzialmente gravi significa dare sin dai primi giorni di vita la possibilità di crescere sani e sicuri” – spiega Massimo Agosti, presidente della Società Italiana di Neonatologia. E aggiunge: “Con questo opuscolo vogliamo dire alle famiglie che non sono sole: i neonatologi e i pediatri sono al loro fianco, per offrire sicurezza, fiducia e conoscenze basate sulla scienza, mai sulla paura. Le prime epoche di vita sono un tempo prezioso e delicato, e grazie a strumenti semplici e chiari come questo vogliamo accompagnare ogni genitore nelle scelte di prevenzione e vaccinazione.”

Le malattie prevenibili

L’opuscolo illustra in modo chiaro e aggiornato quali sono le malattie infettive che possono essere prevenute attraverso la vaccinazione già nei primi 13-15 mesi di vita. Tra queste: Virus Respiratorio Sinciziale (VRS), Rotavirus, Difterite, Tetano, Pertosse, Poliomielite, Epatite B, Haemophilus influenzae tipo b, Pneumococco, Meningococco B e ACWY Morbillo, Parotite, Rosolia, Varicella ed Influenza. Un insieme di patologie che, in assenza di vaccino, possono avere conseguenze anche molto gravi, ma che oggi è possibile prevenire grazie alle strategie vaccinali.

“Proteggi il tuo bambino – Non è mai troppo presto” non è solo un opuscolo: è un invito ai genitori a compiere scelte consapevoli, basate su dati scientifici e supportate dalla professionalità di pediatri e neonatologi. La prevenzione, infatti, non è mai un atto isolato: è un percorso che si costruisce insieme, fin dai primi giorni di vita.