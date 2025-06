Preservativo e test per un'estate sicura. Amore senza rischi: i consigli degli esperti

L'estate porta con sé divertimento, conoscenze e occasioni di incontri, spesso anche fugaci. In vista della stagione delle vacanze e dei viaggi, dei festival e dei maxi-eventi, l'Ecdc - Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie lancia un appello invitando a difendersi dalle Ist, ovvero le malattie sessualmente trasmissibili: fate sesso sicuro, proteggetevi con test e preservativo.

Estate sicura con il preservativo e le buone pratiche

"Con l'aumento delle interazioni sociali e dei rapporti sessuali durante l'estate, aumenta il rischio di diffusione delle Ist", avverte l'Ecdc evidenziando "l'importanza di comprendere i rischi, conoscere il proprio stato di salute e prendere decisioni informate sulla salute sessuale, poiché i dati più recenti a livello di Unione europea/Spazio economico europeo mostrano che le Ist sono ancora in aumento in molte aree della regione".

L'agenzia Ue sottolinea "l'importanza di pratiche sessuali più sicure, incluso l'uso costante del preservativo per i rapporti vaginali, anali e orali". Gli esperti raccomandano di "sottoporsi al test per le Ist prima di avere rapporti senza preservativo con nuovi partner, poiché è possibile contrarre un'infezione sessualmente trasmissibile senza presentare alcun sintomo. Se ciò non fosse possibile, è importante sottoporsi al test dopo aver avuto rapporti sessuali senza preservativo". Sono in crescita patologie come clamidia, gonorrea e sifilide, ma anche l'Mpox - già vaiolo delle scimmie - che mostra un trend in calo però potrebbe riaccendersi in concomitanza con feste e spostamenti, nonché infezioni come Shigella ed epatiti. E naturalmente l'Hiv. "Oltre a clamidia, gonorrea e sifilide - ricorda l'Ecdc - altre infezioni come il virus Mpox possono essere trasmesse attraverso i rapporti sessuali. Dopo l'epidemia multinazionale di Mpox clade II nel 2022, principalmente tra uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini, il numero di nuovi casi segnalati è stato inferiore. Tuttavia, poiché si continuano a rilevare casi in molti Paesi europei, esiste la possibilità di una crescita della trasmissione durante l'estate in concomitanza con festività come il Pride e con l'aumento dei viaggi in tutta Europa. Il virus Mpox può essere trasmesso ad altri anche prima della comparsa dei sintomi. Anche consultare gli operatori sanitari per le vaccinazioni (contro il virus Mpox e contro le epatiti A e B) e per le misure preventive, come la profilassi pre esposizione (PrEP) contro l'Hiv - rimarcano gli esperti - può contribuire a ridurre il rischio di queste infezioni".

Attenzione a Shigella ed Epatite A

"Alcune infezioni che causano diarrea grave, come la Shigella e l'epatite A - precisa l'agenzia Ue - si diffondono anche tra uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini. In Europa si sono verificati casi di infezione da Shigella ampiamente resistente ai farmaci, più difficile da trattare. Per prevenire l'infezione" il consiglio è di "utilizzare guanti monouso per il fingering o il fisting e dighe dentali durante i rapporti orali-anali", e di "cambiare il preservativo tra sesso anale e orale. Si raccomanda" inoltre "di non condividere i sex toys e di garantirne un'adeguata pulizia e disinfezione dopo l'uso e tra i partner. E' inoltre importante lavare le mani, le zone genitali e anali prima e dopo il rapporto sessuale. In caso di diarrea, evitare l'attività sessuale e consultare un medico".

PrEP: cos’è e come funziona?

Fra le più importanti misure preventive, atte a frenare la diffusione dell' Hiv, merita sicuramente un approfondimento la Protezione pre-esposizione, nota come PrEP. Strumento di prevenzione di recente diffusione, ancora poco conosciuto, che si rivolge alla platea di persone sieronegative, ovvero coloro che non sono mai entrate in contatto con il virus. Come spiega la Lega Italiana per la Lotta all'Aids: "La Profilassi Pre Esposizione (PrEP) consiste nell’assunzione di farmaci anti-HIV, prima di esporsi a dei rischi, per prevenire l’infezione. Storicamente la PrEP è stata pensata come strumento di prevenzione per le persone con comportamenti ad elevato rischio di contrarre l’HIV, in particolare per coloro che non usano mai il profilattico o lo usano in modo sporadico e hanno frequenti rapporti occasionali. Negli USA è in uso dal 2012, mentre in Europa è stata introdotta nel 2016". Prima di iniziare la PrEP è dunque necessario essere certi di non avere l’HIV: è quindi prevista l’effettuazione preliminare di un test per l’HIV di quarta generazione, che dovrà essere poi ripetuto regolarmente per tutto il periodo della profilassi. L’assunzione della PrEP in una persona che ha già l’HIV, potrebbe generare delle resistenze ai farmaci che non potrebbero poi più essere utilizzati come terapia anti-HIV. La PrEP è fortemente raccomandata alle persone che corrono un rischio sostanziale di contrarre l’HIV. Persone che non usano mai il profilattico o lo usano in modo sporadico e hanno rapporti occasionali o con partner a rischio per l’HIV.