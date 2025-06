Più sostenibile sia per l’ambiente che per i costi

L’impatto clinico, organizzativo, economico e ambientale dell’insulina settimanale è stato analizzato nel report di Health Technology Assessment condotto da ALTEMS Advisory, spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, e pubblicato sull’Italian Journal of Public Health.

"L’Health Technology Assessment ha preso in esame non solo l’efficacia clinica, ma anche l’impatto organizzativo, economico e ambientale dell’insulina icodec nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale – afferma Eugenio Di Brino, Ricercatore ALTEMS, Co-founder & Partner di ALTEMS. I dati evidenziano non solo una concreta opportunità di miglioramento della qualità di vita delle persone con diabete, ma anche un impatto positivo sulla dimensione ambientale, grazie alla riduzione del numero di dispositivi di somministrazione, di conseguenza delle riduzioni delle emissioni di CO2.

L’insulina settimanale introduce infatti un beneficio ambientale misurabile, sempre più rilevante nelle scelte sanitarie di lungo periodo: una soluzione non solo innovativa per i pazienti, ma anche responsabile verso il pianeta. Riteniamo che questo rappresenti un modello virtuoso di innovazione capace di coniugare progresso scientifico, sostenibilità e centralità della persona, in linea con le esigenze di un SSN moderno e orientato al valore. Offrire terapie d’avanguardia deve andare di pari passo con la tutela dell’ambiente – un aspetto sempre più cruciale, che dovrebbe essere sistematicamente considerato nelle valutazioni HTA".