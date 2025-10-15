Scoperta la vera causa della nausea in gravidanza

La nausea mattutina non è solo un fastidio tra i più comuni della gravidanza, ma è un sistema di difesa biologico plasmato dall'evoluzione per proteggere il feto. Collegando le risposte immunitarie alla nausea e alle avversioni alimentari, i ricercatori dell'UCLA (University of California - Los Angeles) hanno dimostrato che questi sintomi sono segni di una gravidanza sana.

Un delicato equilibrio

Secondo studi recenti, circa l'80% delle donne in gravidanza, in particolare nel primo trimestre, soffre di nausea, vomito e avversione a determinati cibi e odori. Sebbene fastidiosi, questi sintomi, nella maggioranza dei casi non sono un segno di problemi di salute della madre o del feto, ma piuttosto di un delicato equilibrio tipico delle future mamme.

“Durante la gravidanza, il sistema immunitario della madre si trova ad affrontare una sfida complessa: deve proteggere sia lei che il feto dalle infezioni, senza però attaccare accidentalmente il bambino, la cui identità genetica è per metà estranea perché deriva dal padre”, spiega Molly Fox, professoressa di antropologia presso l'UCLA e autrice corrispondente dello studio. “Normalmente – continua – il sistema immunitario attacca qualsiasi cosa sembri estranea, quindi, in gravidanza, deve adattarsi attentamente per proteggere il feto, pur continuando a difendere dalle infezioni entrambi”.

Un mix unico di risposte infiammatorie

I ricercatori ritengono che questo delicato equilibrio, che protegge madre e feto, sia possibile grazie a un mix unico di risposte infiammatorie che agiscono per impedire all'organismo materno di rigettare il feto, insieme a meccanismi comportamentali adattivi, come la nausea, che incoraggiano la madre a evitare cibi potenzialmente dannosi, soprattutto nel primo e nel secondo trimestre, quando il feto è più vulnerabile.

"Nausea, vomito o avversione a cibi o odori non sono segni di un problema della madre o del feto, ma è probabile che siano un'indicazione che tutto procede normalmente e un riflesso della sana e utile risposta immunitaria dell'organismo", afferma Daniel Fessler, professore di antropologia presso l'UCLA e coautore dello studio.

Lo studio sulle citochine: cosa sono

Per lo studio, il team di antropologi ed epidemiologi dell'UCLA ha raccolto e analizzato campioni di sangue per misurare le citochine, proteine del sistema immunitario che inviano segnali per aiutare l'organismo a lanciare una rapida difesa contro le malattie e a regolare l'infiammazione.

Inoltre, ha valutato i dati dei questionari compilati da 58 donne, seguite dall'inizio della gravidanza fino al postpartum, che riportavano informazioni sui sintomi correlati alla nausea mattutina e sull’avversione a cibi e odori durante le prime fasi della gravidanza. Il 64% ha manifestato avversione a odori o cibi, principalmente al fumo e alla carne. Il 67% ha riferito nausea e il 66% vomito.

Misurando le citochine, sia quelle che promuovono l'infiammazione (pro-infiammatorie) che quelle che la sopprimono (antinfiammatorie), i ricercatori hanno scoperto che le donne che manifestavano avversione al fumo mostravano un evidente cambiamento verso una risposta più infiammatoria. Avversione al cibo, nausea e vomito erano anche associati a un equilibrio immunitario più pro-infiammatorio.

L'adattamento evolutivo

La correlazione tra avversione a cibi e odori e infiammazione concorda con la teoria ipotizzata dai ricercatori, ovvero che questi sintomi potrebbero essere parte di un adattamento evolutivo che aiuta l'organismo delle donne in gravidanza a ridurre al minimo l'esposizione a sostanze nocive. Sono però necessarie ulteriori ricerche per averne la conferma definitiva.

“Negli esseri umani, le cellule fetali sono immerse nel sangue materno – sottolinea la professoressa Fox – e la placenta penetra in profondità nei tessuti. Quindi, sono necessarie strategie specifiche per impedire al sistema immunitario materno di attaccare il feto”. Questi cambiamenti immunologici possono indurre nausea, che a sua volta incoraggia l'evitare determinati alimenti, un meccanismo che potrebbe fungere, secondo i ricercatori, da ulteriore livello di protezione.

"L'avversione a certi odori e cibi, la nausea e persino il vomito, sembrano essere il modo in cui l'evoluzione ha raggiunto l’obiettivo di evitare che la future mamme possano contrarre malattie da certi alimenti, come carne o formaggio”, conclude Fessler.