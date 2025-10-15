Parto in casa: è rischioso? Risponde il ginecologo anti fake news

“Il parto in casa è pochissimo rischioso in casi selezionati e con certe misure di sicurezza. Diventa rischioso fino a rischiosissimo se non si studia il caso e non si prendono precauzioni. Fortemente consigliata assistenza competente". Lo scrive su X il ginecologo Salvo Di Grazia, divulgatore scientifico anti-bufale sul web, intervenendo sul decesso a Treviso di una neonata dopo il parto avvenuto in casa.

"C'è da dire che il parto in casa è richiesto dall'assoluta minoranza delle persone (0,1% dei parti in Italia) e sono quasi tutte persone con abitudini radicali, spesso male informati", aggiunge. Secondo il ginecologo, "quasi sempre il dramma in un parto è improvviso e imprevedibile”.

"L'evento drammatico, gravi danni o morte della mamma o del neonato, può succedere sia a casa che in ospedale. Ci sono però delle gravidanze e dei parti che già hanno un rischio più elevato – avverte l’esperto –. Questo presuppone un altro punto: se c'è un problema, se succede qualcosa di grave, in ospedale si può provare a risolverlo, a casa quasi mai. Non è differenza da poco. Per questo esistono parti più a rischio che non dovrebbero mai avvenire in casa o in un luogo non adatto”.

"Il parto in casa è rischioso più o meno quanto quello in ospedale (pochissimo) se la gravidanza è fisiologica (senza problemi), a termine, con feto cefalico di peso normale, sano e senza problemi o infezioni. In tutti gli altri casi (malattie materne o fetali, nascituro di peso anomalo, infezioni, segni di patologie) il parto fuori dall'ospedale è rischioso. Inoltre, il primo parto è più rischioso del secondo e i rischi sono maggiori per il neonato che per la madre", conclude.

Dare alla luce il proprio bimbo in casa è una scelta di poche donne. Ogni anno secondo le stime si contano circa 500 parti domiciliari, pari a circa lo 0,12% dei nati. Un dato che si può desumere anche dai report sull'evento nascita in Italia (analisi Cedap, certificato di assistenza al parto). L'ultimo è stato pubblicato a febbraio 2025 dall'Ufficio statistica del ministero della Salute e riporta che nel 2023 il 90,1% dei parti è avvenuto negli istituti di cura pubblici ed equiparati, il 9,8% nelle case di cura e solo lo 0,13% altrove, cioè in altra struttura di assistenza o appunto al domicilio. Non è una scelta per tutti e la prima domanda che gli aspiranti genitori si pongono è ovviamente se sia sicura.

Un nodo che torna al centro del dibattito spesso con le notizie di cronaca, come il caso nel Trevigiano di una neonata morta poche ore dopo la nascita in casa, nonostante il trasporto d'urgenza in ospedale. La mamma era al suo quarto parto in casa. Gli esperti, che in diverse occasioni hanno affrontato il tema, premettono sempre che si tratta di un'opzione per casi selezionati di gravidanza a basso rischio.

Un focus pubblicato online sul portale Uppa (Un pediatra per amico) esplora questo scenario, i rischi e le controindicazioni. In Italia, si spiega, il parto in casa viene assistito da almeno due ostetriche private a pagamento. Il percorso va pianificato nel dettaglio e seguito con attenzione già dalle ultime settimane di gravidanza e le ostetriche valutano la presenza delle condizioni necessarie perché si possa realizzare.

Le linee guida internazionali descrivono nel dettaglio i fattori di rischio che potrebbero impedire questa possibilità (per esempio gemellarità o inserzioni anomale della placenta, e molti altri ancora). Anche può essere sicuro in casi selezionatissimi, nel focus Uppa si precisa che il parto in casa non è un'opzione "priva di rischi in senso assoluto".

L'identikit di chi lo sceglie? Secondo un quadro tracciato qualche tempo fa dalla Fnopo (Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica), sono "donne istruite, sopra ai 33 anni, di una fascia di reddito medio alta, italiane nel 95% dei casi".

Anche i neonatologi della Sin (Società italiana di neonatologia) hanno approfondito l'argomento, precisando in partenza che l'ospedale resta sempre il luogo più sicuro dove far nascere il proprio bimbo, e citando anche i dati di una ricerca inglese che dimostra come più del 10% di tutti i parti pianificati a casa vengano poi espletati in ospedale per sopraggiunte complicanze.

Gli esperti ricordano i criteri di selezione delle donne che potrebbero farlo: assenza di malattie materne preesistenti, assenza di malattie significative nel corso della gravidanza, età materna non superiore a 35 anni, feto singolo, presentazione cefalica e assenza di distocie fetali ed età gestazionale compresa tra 37 e 41 settimane in donna pluripara. La presentazione anomala, la gestazione multipla o un precedente parto mediante taglio cesareo sono considerate controindicazioni assolute.