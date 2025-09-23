Paracetamolo in gravidanza, aumenta davvero il rischio di autismo? Gli esperti: “Studi contrastanti”

Roma, 23 settembre 2025 – È scoppiato il ‘caso paracetamolo’ negli Usa, ma l’effetto boomerang sta rimbalzando in tutto il mondo, Italia compresa. Ieri Donald Trump ha annunciato "con effetto immediato" che l'agenzia statunitense del farmaco informerà i medici del "rischio elevato di autismo derivato dall'uso in gravidanza" del paracetamolo, principio attivo anche della Tachipirina in Italia o del Tylenol in Usa.

La Food Drug Administration (Fda) ha infatti avviato la procedura per modificare il foglietto illustrativo dei medicinali a base di paracetamolo per approfondire elementi che suggeriscono, in caso di uso da parte di donne incinte, un aumentato rischio di condizioni neurologiche come autismo e Adhd nei bambini. L'agenzia ha anche pubblicato una lettera per allertare i medici a livello nazionale. Ma è davvero così? Ecco cosa dicono in gli esperti della Società Italiana di Farmacologia sulla correlazione tra paracetamolo e autismo.

"Il paracetamolo è uno dei i farmaci più sicuri in gravidanza, tanto che, al momento, tutte le agenzie regolatorie non danno nessuna controindicazione”, dice il presidente della Società Italiana di Farmacologia, Armando Genazzani.

Il rischio paventato dalla Fda sarebbe stato escluso da uno studio pubblicato sul ‘Journal of the American Medical Association’, una delle più autorevoli riviste mediche al mondo. “Lo scorso anno, uno studio che ha considerato oltre 180mila bambini ha escluso ogni legame tra paracetamolo e autismo o Adhd. In questi casi, quello che conta sono i dati. Se ci saranno, li guarderemo con molta attenzione”, conferma il presidente Sif.

La posizione Usa non convince nemmeno Antonio Clavenna, a capo del Laboratorio di Epidemiologia dell'età evolutiva dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. “È un tema controverso. Sono stati condotti diversi studi con risultati contrastanti, ma ad oggi non c'è prova convincente dell'associazione tra paracetamolo in gravidanza e rischio di autismo".

“Alcuni studi hanno evidenziato un possibile aumento del rischio sia di autismo sia di Adhd con l'assunzione del farmaco in gravidanza, mentre altri non hanno confermato questi risultati", entra nel merito il medico e farmacologo Clavenna. Ed è per questi risultati così diversi diversi tra loro che l’esperto afferma: "Non sono in grado di escludere l'intervento di altri fattori che possono confondere i risultati”.

Secondo il capo del Laboratorio di Epidemiologia dell’Istituto Mario Negro è possibile che autismo e Adhd non siano legati “a un effetto del farmaco”, quanto ad altri fattori: “Per esempio le caratteristiche dei genitori, le condizioni di vita o le patologie per le quali era stato prescritto il farmaco, come la febbre o un'infezione".

L’annuncio così tranchant di Trump – che ha esortato le donne in gravidanza a usare il paracetamolo solo in casi gravi – “potrebbe scatenare il panico soprattutto in chi ha già assunto il farmaco ed è in gravidanza". Non solo. “Un altro possibile effetto – continua l’esperto – è che le donne decidano di non assumere il paracetamolo, anche quando ne avessero bisogno. Ciò le esporrebbe a un rischio non indifferente, dal momento che la febbre che si protrae a lungo può avere conseguenze sul feto", aggiunge l'esperto.

"A oggi il paracetamolo è considerato il farmaco di prima scelta quando si ha la febbre o si deve trattare il sintomo dolore in gravidanza. Usare altri farmaci potrebbe esporre mamma e bambino a rischi maggiori". Alle donne, "si può consigliare di non abusare del farmaco, rispettando le dosi e le modalità di somministrazione. Se la febbre non scende per 2-3 giorni è bene rivolgersi al medico", conclude Clavenna.

"La Food and Drug Administration sta adottando misure per sensibilizzare genitori e medici su una considerevole mole di prove sui potenziali rischi associati al paracetamolo", ha affermato il commissario della Fda, Marty Makary. L’agenzia americana del farmaco ha infatti avviato la procedura per arrivare a una modifica del foglietto illustrativo del paracetamolo per approfondire elementi che suggeriscono, in caso di uso da parte di donne incinte, un aumentato rischio di condizioni neurologiche come autismo e Adhd nei bambini. L'agenzia ha anche pubblicato una lettera per allertare i medici a livello nazionale.

“Nonostante queste evidenze, la scelta spetta comunque ai genitori. Il principio di precauzione – continua Makary – potrebbe indurre molte donne a evitare l'uso di paracetamolo durante la gravidanza, soprattutto perché la maggior parte delle febbri lievi non richiede trattamento. Resta tuttavia ragionevole per le donne in gravidanza usare il paracetamolo in determinate situazioni".

L'Agenzia cita alcuni studi sul tema che suggerirebbero il legame e ricerche che "hanno descritto che il rischio può essere più pronunciato quando il paracetamolo viene assunto cronicamente durante la gravidanza". In ogni caso, "sebbene un'associazione tra paracetamolo e condizioni neurologiche sia stata descritta in molti lavori, non è stata stabilita una relazione causale e nella letteratura scientifica sono presenti studi contrari. Si noti inoltre che il paracetamolo è l'unico farmaco da banco approvato per il trattamento della febbre durante la gravidanza e che la febbre alta nelle donne in gravidanza può rappresentare un rischio per i loro figli. Inoltre, l'aspirina e l'ibuprofene hanno effetti avversi ben documentati sul feto".