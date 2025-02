Obesità: fattore di rischio per 12 tipi di tumori. “Ma i medici non danno indicazioni”

Quattro milioni di obesi solo in Italia e un miliardi nel mondo, Aiom avverte: “Il grave eccesso ponderale è un fattore di rischio correlato a 12 diversi tipi di tumore”. È l’allarme lanciato dall’associazione italiana di oncologia nella Giornata internazionale contro il cancro.

“Nel mondo più di un miliardo di persone convive con l'obesità, condizione che in Italia interessa il 10% degli adulti (18-69enni), cioè circa 4 milioni e 100mila cittadini. Un fattore di rischio correlato a 12 diversi tipi di tumore. Tuttavia, è ancora scarsa l'attenzione degli operatori sanitari nei confronti dei corretti stili di vita”, avvertono gli esperti.

“Perdere peso, poche indicazioni da parte dei medici”

“Nel nostro Paese, solo il 43% delle persone in eccesso ponderale usufruisce di indicazioni per perdere peso da parte dei camici bianchi - proseguono i vertici di Aiom - e anche i cittadini con altre condizioni di rischio oncologico ricevono poche raccomandazioni sugli stili di vita sani. A meno di 5 fumatori su 10 (48%) viene rivolto da un medico il consiglio di smettere di fumare. Una regolare attività fisica viene consigliata solo al 30% dei sedentari. Ad appena il 7% dei consumatori di alcol viene raccomandato di non bere”.

Puntare sulla prevenzione

“La prevenzione dei tumori deve essere sempre più al centro della nostra attenzione e delle nostre azioni”, piega Francesco Perrone, presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). “Nel 2022, nel mondo, sono stati 20 milioni i nuovi casi di cancro - continua - e 9,7 milioni i decessi. Il 40% delle morti è causato da fattori di rischio modificabili, in particolare da fumo, consumo di alcol, sedentarietà ed eccesso ponderale'.

Cosa significa “United by Unique”

Il tema del World Cancer Day 2025 è “United by Unique” (uniti dall'unicità), uno slogan scelto per sensibilizzare cittadini, pazienti e istituzioni a considerare “l'unicità di ogni persona colpita dal cancro, garantendo una presa in carico che tenga conto degli aspetti emozionali, psicologici e sociali legati alla malattia”.

Diagnosi tumori: la situazione italiana

Nel 2024, in Italia, sono state stimate 390.100 nuove diagnosi di tumore: 'Quasi il 60% degli adulti consuma alcol, il 33% è in sovrappeso e il 10% è obeso, il 28% è sedentario, il 24% fuma - fa sapere Saverio Cinieri, presidente Fondazione AIOM - serve più impegno per sensibilizzare tutti i cittadini, soprattutto le persone che non adottano stili di vita sani. Il consumo di alcol è correlato a 7 tipi di carcinoma, l'obesità a 12. E il fumo, da solo, è responsabile del 25% dei decessi oncologici nel mondo".