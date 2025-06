Scoperto il nuovo gruppo sanguigno ‘Gwada negativo’ in una donna della Guadalupa

Non più 47, ma 48: tanti sono i sistemi di gruppi sanguigni oggi riconosciuti dal mondo scientifico. L’ultimo individuato è stato denominato ‘Gwada negativo’ e appartiene a una donna dell'isola caraibica di Guadalupa. L’annuncio è stato fatto via Linkedin dall’EFS, l’ente francese per il trattamento del sangue, specificando che la scoperta è stata ufficialmente riconosciuta dalla Società Internazionale di Trasfusione di Sangue (ISBT) nel corso del suo recente congresso tenutosi a Milano.

Una scoperta “a distanza”

Ci sono voluti quasi 15 anni per arrivare all’identificazione del nuovo gruppo sanguigno partendo da un campione prelevato alla donna nel 2011 in vista di un intervento chirurgico di routine. Nell’esaminarlo, venne infatti rilevato un anticorpo molto insolito, ma le risorse allora disponibili non consentirono di approfondire le analisi.

Gli scienziati non si sono però dimenticati di quell’importante dettaglio e le indagini sono quindi proseguite nel 2019 ricorrendo alla particolare tecnica del "sequenziamento del DNA ad alto rendimento": è stata così rilevata una mutazione genetica alla base di quell’anticorpo sconosciuto che caratterizza il nuovo sistema di gruppo sanguigno.

Secondo i ricercatori dell’EFS, la signora dell’isola di Guadalupa è l’unica in cui sia mai stato rilevato il “Gwada negativo”, ereditato dal padre e dalla madre, entrambi portatori del gene mutato. L’obiettivo è ora quello di andare alla ricerca di altri soggetti con questa caratteristica genetica, ma al momento – come evidenziato dall’EFS nella sua nota - la donna all’origine della scoperta scientifica "è l'unica persona al mondo compatibile con sé stessa".

Cosa sono i sistemi di gruppi sanguigni

I 48 sistemi di gruppi sanguigni oggi riconosciuti sono contraddistinti da una specifica espressione dei diversi antigeni presenti sulla membrana dei globuli rossi. Tra questi, due sono i più noti: l’AB0 (con i gruppi sanguigni A, B, AB e 0) e l’RH, costituito da 50 antigeni noti. Il sangue di ogni singola persona può inoltre avere un’ulteriore classificazione (per esempio "positivo" o "negativo") in ciascuno di questi gruppi.

L’ultimo sistema di gruppo sanguigno riconosciuto prima del ‘Gwada negativo’ è stato il ‘MAL’ nel 2024 e anche in quell’occasione si è trattato di una scoperta casuale e a distanza di tempo dalla prima osservazione: tutto è infatti partito da un campione di sangue prelevato nel 1972 a una donna in gravidanza, in cui venne riscontrata l’assenza di un antigene (AnWj) che si pensava invece essere universale.