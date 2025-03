Misofonia, il disturbo che trasforma i suoni in incubo: Rose Villain confessa la sua lotta

“Io ho un problema con le persone, soffro di misofonia e se la gente fa dei rumori io impazzisco”. È la confessione pubblica fatta da Rose Villain: la cantante ha raccontato del disturbo di cui soffre nell'intervista ad Alessandro Cattelan per la nuova puntata di 'Hot Ones' che andrà in onda domani su Rai Play. Si tratta di un’eccessiva sensibilità ai suoni che diventa una vera e propria intolleranza cronica.

Cos'è la misofonia?

Letteralmente, misofonia significa odio per i suoni: c'è chi non sopporta il rumore della gomma masticata o del gesso sulla lavagna. Ma a livello scientifico è apparsa per la prima volta in un articolo del 2001 che porta la firma di due esperti in disturbi uditivi, Pawel J. Jastreboff e Margaret M Jastreboff.

Nell'articolo, il disturbo è distinto da altri già noti, come l'iperacusia e la fonofobia. Nell'iperacusia il malessere è causato da un'eccessiva attivazione del sistema uditivo in presenza di moltissimi suoni – anche in soggetti con un livello di udito normale – mentre la fonofobia è la paura di determinati suoni.

Nella misofonia, invece, suoni specifici provocano una reazione di fastidio, soprattutto prodotti da bocca e naso. C'è tuttavia anche chi è sensibile a ticchettii ripetuti, come quello di una penna a scatto. Lo spiegano gli esperti dell'Airc nella pagina dedicata ai disturbi e sintomi più curiosi.

Cosa dice la scienza

La maggior parte degli studi sulla misofonia è stato condotto a partire dal 2013. In quell'anno sono stati pubblicati i risultati delle ricerche premiate poi nel 2020 dal Nobel per la Medicina, il riconoscimento satirico alle ricerche più eccentriche e assurde, e anche i media hanno cominciato a interessarsi al problema.

Si tratta di un disturbo ancora poco studiato e tante sono le domande rimaste senza risposta. Non sappiamo, per esempio, quale sia la sua prevalenza, cioè quanto sia frequente nella popolazione. Non sappiamo neppure se si manifesti in relazione con altri disturbi, né quale sia di preciso la sua natura.

Un disturbo di natura neurologica (e psicologico)

In genere gli specialisti non credono che vi sia implicata una patologia dell'apparato uditivo. Si ipotizza piuttosto che possa trattarsi di un disturbo di natura neurologica o psichiatrica, poiché da alcuni test preliminari sembra che l'ascolto dei suoni in grado di innescare le reazioni attivi precise aree cerebrali.

Tuttavia, sembra esserci anche una componente psicologica. Per esempio, molte delle persone con misofonia dichiarano nei questionari utilizzati dagli studiosi di aver cominciato in tenera età a provare disgusto sentendo i propri familiari masticare. La loro reazione a questi suoni potrebbe sottintendere anche un giudizio 'morale' che giustifica il disgusto. In pratica, molti misofonici considerano estremamente maleducato masticare rumorosamente. In altre parole, la misofonia potrebbe essere una forma di ipersensibilità che non riguarda lo stimolo in sé, bensì il significato che chi ne soffre gli attribuisce.