Menopausa tardiva, una protezione naturale per la salute del cuore: i risultati dell’ultimo studio

La menopausa è una tappa naturale della vita di ogni donna che può causare cambiamenti significativi sia a livello fisico che psicologico. Oggi, però, un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’University of Colorado a Boulder, negli Stati Uniti, ha scoperto che l’età in cui si attraversa questo periodo può essere indicativa di una migliore o peggiore salute cardiaca.

La scoperta: “Beneficio fisiologico nella menopausa tardiva”

Le donne che avevano smesso di avere le mestruazioni più tardi nella vita avevano vasi sanguigni più sani e molte meno probabilità di avere infarti e ictus negli anni post-menopausa rispetto a quelle che hanno iniziato la menopausa prima. Inoltre, avevano anche livelli di lipidi migliori e meno marcatori di stress ossidativo nel sangue.

"Il nostro studio identifica che in realtà esiste un beneficio fisiologico nella menopausa tardiva ed è uno dei primi a identificare i meccanismi specifici che lo determinano”, dichiara Sanna Darvish, autrice dello studio e dottoranda presso il dipartimento di Fisiologia Integrativa dell'University of Colorado. La maggior parte delle donne inizia la menopausa tra i 45 e i 55 anni, ma esiste anche un 10% circa che vive una menopausa tardiva, ovvero inizia il processo dopo i 55 anni.

Lo studio per valutare la salute del cuore

Per questo studio, i ricercatori hanno esaminato 21 donne in pre-menopausa e 71 donne in post-menopausa, queste ultime ulteriormente suddivise in due gruppi, uno con menopausa “ad esordio normale", l’altro “ad esordio tardivo".

Per valutare la salute del cuore e dei vasi sanguigni delle partecipanti, hanno utilizzato la misurazione della dilatazione flusso-mediata dell'arteria brachiale, che fornisce indicazioni su quanto si dilata o meno il vaso sanguigno principale nella parte superiore del braccio (l'arteria brachiale) all'aumentare del flusso sanguigno. Inoltre, hanno anche valutato la salute e la funzionalità dei mitocondri nelle cellule dei vasi sanguigni e i livelli di ormoni, lipidi e altre molecole nel sangue.

Andare in menopausa tardi protegge dai radicali liberi

Come previsto dai ricercatori, tutte le donne in post-menopausa presentavano una funzionalità dei vasi sanguigni peggiore rispetto alle loro coetanee in pre-menopausa. Questa differenza può essere spiegata dal calo degli estrogeni e da altri normali cambiamenti dovuti all'invecchiamento come l’irrigidimento dei vasi sanguigni. Inoltre, con l'avanzare dell'età, i mitocondri diminuiscono e spesso generano molecole dannose chiamate radicali liberi, normalmente bilanciati dagli antiossidanti. Quando però nel corpo sono presenti troppi radicali liberi, si può verificare stress ossidativo che può provocare diabete e malattie cardiovascolari.

Tuttavia, i ricercatori hanno notato che le donne del gruppo con menopausa tardiva sembravano avere una certa protezione contro questo declino della salute vascolare legato all'età. La funzionalità dei vasi sanguigni delle partecipanti con menopausa ad esordio normale era peggiore del 51% rispetto al gruppo in pre-menopausa, ma lo era solo del 24% per il gruppo con menopausa tardiva. Questa differenza nella funzionalità dei vasi sanguigni si è mantenuta per almeno cinque anni dopo il completamento della menopausa da parte delle partecipanti.

Le donne nel gruppo con menopausa tardiva presentavano anche una migliore funzionalità mitocondriale, il che significa meno radicali liberi, meno stress ossidativo e livelli "più favorevoli" di alcuni lipidi nel sangue.

"I nostri dati suggeriscono che le donne che completano la menopausa in età avanzata hanno una sorta di protezione naturale intrinseca dalla disfunzione vascolare che può derivare dallo stress ossidativo nel tempo", spiega l'autore principale dello studio Matthew Rossman, PhD, professore associato di ricerca presso il dipartimento di Fisiologia Integrativa dell'University of Colorado.

Menopausa e salute del cuore

Sebbene le partecipanti allo studio con menopausa tardiva abbiano mostrato una salute cardiaca relativamente migliore, tutte le donne sono a maggior rischio di malattie cardiache una volta entrate in menopausa. Questo è in gran parte dovuto agli estrogeni, noti per proteggere la salute del cuore. Una volta che una donna sperimenta un calo dei livelli di estrogeni durante la menopausa, inizia a perdere il loro effetto protettivo e, di conseguenza, molte durante la menopausa vedranno aumentare la pressione sanguigna e il colesterolo, anche se il loro livello di attività fisica e la loro dieta non sono cambiati. Non sorprende, quindi, che le donne che entrano in menopausa più tardi abbiano una migliore salute cardiaca.

Più a lungo si producono estrogeni, maggiore è la protezione cardiaca. La funzionalità delle pareti delle coronarie è migliore prima della menopausa e anche in questo caso, più tardi si entra in menopausa, più le arterie coronarie sono resistenti allo stress ossidativo e agli infarti.

La terapia con gli estrogeni

Precedenti ricerche hanno dimostrato che gli estrogeni possono svolgere un ruolo importante nel mantenimento del corretto funzionamento dei mitocondri e dei vasi sanguigni. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche sui meccanismi alla base del loro effetto cardioprotettore. Non è ancora chiaro quindi, se la terapia ormonale a base di estrogeni possa essere un trattamento efficace per la disfunzione dei vasi sanguigni e lo stress ossidativo associati alla menopausa.

Approfondire ulteriormente questo possibile legame tra estrogeni, stress ossidativo e funzionalità dei vasi sanguigni potrebbe essere fondamentale per proteggere la salute cardiaca delle donne durante l'invecchiamento e ridurre la probabilità di infarti e ictus.