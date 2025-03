Il matrimonio triplica il rischio di obesità negli uomini. Ma col divorzio dimagriscono

Il matrimonio triplica il rischio di obesità negli uomini, ma non nelle donne. Tuttavia, rispetto ai single, le coppie sposate sono comunque più esposte al sovrappeso. Ma c’è di più. “L’indice di massa corporea maschile aumenta dopo il matrimonio e diminuisce durante il divorzio”.

Lo ha scoperto uno studio polacco studiando i fattori collaterali all’aumento di peso, un fenomeno che dal 1990 ad oggi ha più che raddoppiato i dati. Si stima che nel mondo ci siano oltre 2,5 miliardi di adulti e bambini classificati come sovrappeso o obesi. Ed entro il 2050, si prevede che il problema del peso in eccesso riguarderà più della metà degli adulti e un terzo dei bambini.

Cosa ha scoperto la ricerca

Lo studio è stato effettuato a Varsavia. I ricercatori hanno esaminato i dati clinici di 2.405 persone con un'età media di 50 anni. L'analisi statistica è stata utilizzata per accertare i collegamenti tra aumento del peso corporeo ed età, stato civile, salute mentale e altri fattori.

La ricerca - presentata al ‘Congresso europeo sull'obesità’ di Malaga, in Spagna - ha scoperto che gli uomini sposati avevano 3,2 volte più probabilità di essere obesi rispetto agli uomini non sposati, ma non c'era alcun aumento del rischio di obesità per le donne sposate. Il matrimonio ha anche aumentato le probabilità di essere sovrappeso del 62% negli uomini e del 39% nelle donne.

Gli studi precedenti

Questa ricerca parte sulla base delle scoperte fatte nel 2024 in Cina, dove un altro monitoraggio ha dimostrato che l’indice di massa corporea (IMC) maschile aumenta nei primi cinque anni dopo il matrimonio a causa di un maggiore apporto calorico e di un minor esercizio fisico.

Al matrimonio era associato l’aumento del 5,2% degli uomini in sovrappeso e un aumento del 2,5% degli uomini obesi. Un altro studio dell'Università di Bath ha inoltre scoperto che, in media, gli uomini sposati pesano 1,4 kg in più rispetto ai single.

Per i ricercatori polacchi, anche l'età è un fattore cruciale nell'aumento di peso: ogni anno di età in più che aumenta il rischio di sovrappeso del 3% negli uomini e del 4% nelle donne, e il rischio di obesità del 4% negli uomini e del 6% nelle donne.

Quali fattori di rischio (solo) per le donne

"Alcuni fattori sembrano influenzare le probabilità di obesità solo nelle donne”, hanno affermato gli scienziati. La depressione raddoppia il rischio di obesità nelle donne e una scarsa alfabetizzazione sanitaria (+43%), mentre l'obesità è più comune tra le donne che vivono in comunità più piccole, con meno stimoli e opportunità di socializzazione. Nessuno di questi fattori aumenta il rischio negli uomini.

“L’obesità non è una scelta: mix fattori sociali e psicologici”

“Questo studio è un'ulteriore conferma che il sovrappeso è causato da un complesso mix di fattori sociali, psicologici e ambientali più ampi, non semplicemente da una scelta personale”, spiega Katharine Jenner, direttrice dell'Obesity Health Alliance.

Con ogni anno che passa, il rischio di vivere in sovrappeso o obesi aumenta, in particolare per le donne. Nel frattempo, il legame tra matrimonio e obesità negli uomini evidenzia come i cambiamenti nello stile di vita, le abitudini e le aspettative sociali modellano la nostra salute.

“La ricerca – continua Jenner – suggerisce anche che gli uomini potrebbero essere più propensi ad aumentare di peso dopo il matrimonio a causa di fattori come l'aumento delle porzioni, il mangiare in compagnia e un calo dell'attività fisica, mentre le donne forse rimangono più consapevoli del peso corporeo a causa delle pressioni sociali”.

“Invece di dare la colpa alle persone, abbiamo bisogno di politiche che rendano le scelte sane più facili, attraverso migliori ambienti alimentari, istruzione e supporto in ogni fase della vita”, conclude.

Obblighi sociali anche a tavola

Joanna Syrda, docente di economia aziendale presso l'Università di Bath, ha affermato che lo studio di Varsavia "conferma ciò che ho scoperto nel 2017: l'IMC maschile aumenta dopo il matrimonio e diminuisce appena prima e dopo il divorzio".

"Le principali possibili ragioni – continua – sono che gli uomini single in cerca di una partner hanno maggiori incentivi e si impegnano di più per mantenersi in forma rispetto a coloro che sono già o sono ancora sposati. E in secondo luogo, coloro che hanno una relazione possono mangiare pasti più regolari e cibi più ricchi a causa di obblighi sociali, che possono sorgere a causa del matrimonio".

Carriere stressanti e pasti poco sani

Secondo Jim Pollard, consulente del Men's Health Forum, l’aumento di peso può essere causato da carriere stressanti e pasti poco sani. "Gli uomini hanno maggiori probabilità di morire prematuramente di malattie cardiache e cancro – spiega – e il peso è un fattore chiave in queste condizioni. Abbiamo bisogno di un approccio più mirato per affrontare l'obesità maschile e femminile”.