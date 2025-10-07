Malattia di Huntington, scoperta la terapia genica rallenta il decorso del 75%

Per decenni, la malattia di Huntington è stata una condanna ineluttabile: colpisce persone tra i 30 e i 40 anni, distrugge i neuroni e combina sintomi simili a demenza, Parkinson e Sla. Ora, per la prima volta, medici britannici annunciano una speranza concreta. Un trial clinico mostra che una nuova terapia genica può rallentare la progressione della malattia fino al 75%. In pratica, stando ai dati preliminari, il deterioramento che normalmente richiederebbe un anno potrebbe volere fino a quattro anni. Un dato potenzialmente traducibile in più anni di autonomia.

La terapia che trasforma i neuroni

La terapia genica non è un farmaco tradizionale: prevede un delicato intervento cerebrale che può durare persino 12 ore. Un virus modificato porta nelle cellule cerebrali le istruzioni per produrre piccole molecole che riducono la proteina tossica dell’Huntington. Le cellule del cervello iniziano così a produrre queste molecole protettive, che abbassano i livelli della proteina dannosa.

Non è fantascienza: è scienza di precisione al servizio della vita (anche se, ricordiamo, i dati sono preliminari), con l’obiettivo di intervenire prima che compaiano i sintomi, aprendo prospettive che fino a pochi anni fa sembravano impossibili.

La storia di Jack May-Davis

Jack May-Davis, 30 anni, possiede il gene mutato responsabile della malattia, come suo padre Fred e la nonna Joyce. La BBC ha raccontato la sua esperienza diretta: “Vedere il destino che ha colpito mio padre è stato terribile. Ora questo risultato ci permette di guardare a un futuro più lungo e meno devastante.”

Fred aveva iniziato a mostrare i sintomi alla fine dei 30 anni e, negli anni successivi, ha avuto bisogno di assistenza 24 ore su 24 prima di morire a 54 anni. Jack, giovane avvocato e fidanzato, ha deciso di partecipare al trial per provare a trasformare la propria condanna genetica in una speranza concreta.

Risultati straordinari e reazioni dei ricercatori

I dati preliminari, comunicati dall’azienda uniQure, parlano piuttosto chiaro: tre anni dopo l’intervento, la progressione della malattia nei pazienti che hanno ricevuto una dose alta della terapia si è rallentata in media del 75%, considerando memoria, movimento e autonomia quotidiana. I livelli di neurofilamenti nel liquido spinale, indicatori della morte neuronale, non sono aumentati come previsto.

La BBC riporta le reazioni emotive dei ricercatori: il prof. Ed Wild ha confessato di essere “un po’ commosso” pensando all’impatto sui pazienti e sulle famiglie, definendo il risultato “mozzafiato”.

Sicurezza e futuro della terapia

Finora la terapia si è dimostrata generalmente sicura, anche se alcuni pazienti hanno avuto infiammazioni temporanee risolte con cortisone. Gli esperti ipotizzano che l’effetto possa durare tutta la vita, visto che i neuroni non si rigenerano come altre cellule del corpo.

UniQure punta a richiedere l’autorizzazione per il farmaco negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2026. Il costo sarà elevato, ma la prof.ssa Sarah Tabrizi sottolinea che questo è solo l’inizio: nuove terapie potranno in futuro raggiungere più pazienti. L’obiettivo è testare la terapia anche su chi porta il gene ma non ha ancora sintomi, con l’ambizione di fermare o prevenire completamente la malattia.