Longevità e microbiota: ecco la chiave per rallentate l’invecchiamento. “Non è un fattore genetico, può essere allenato”

La rivoluzione della longevità, spiega l’immunologo Mauro Minelli, “si nasconde dentro ognuno di noi”. Docente all’Università Lum e tra i precursori dello studio del microbiota con la Fondazione Medicina personalizzata, Mauro Minelli il 15 ottobre sarà tra i relatori di un convegno alla Camera dedicato proprio al legame tra microbiota e invecchiamento.

Dalle ricerche attuali emerge che il microbiota intestinale – l’enorme comunità di microrganismi che abita il nostro intestino – è molto più di un semplice ospite: agisce come una vera e propria cabina di regia biologica, influenzando i processi che determinano salute, invecchiamento e longevità.

“L’invecchiamento umano è un processo complesso, condizionato da fattori genetici, ambientali e dallo stile di vita”, afferma Minelli. “Ma oggi sappiamo che il microbiota gioca un ruolo decisivo, al punto da poterlo considerare la chiave di volta della nostra healthspan, la durata della vita vissuta in salute”.

Disbiosi e “inflammaging”: l’incendio silenzioso dell’età

Con l’avanzare degli anni, il microbiota perde equilibrio e diversità. Questo squilibrio, noto come disbiosi, favorisce la proliferazione di batteri meno favorevoli alla salute. Il primo effetto è l’indebolimento della barriera intestinale (leaky gut), che diventa permeabile e lascia passare tossine e molecole infiammatorie nel circolo sanguigno.

“Questa condizione – spiega Minelli – alimenta uno stato di infiammazione cronica di basso grado, chiamato inflammaging: un incendio interno che resta costante e favorisce le principali patologie legate all’età, dalle malattie cardiovascolari al declino cognitivo”. L’invecchiamento patologico coinciderebbe in gran parte con un processo infiammatorio di fondo, lento ma continuo: una questione che oggi sappiamo essere cruciale.

Butirrato e batteri amici, l’equilibrio che protegge l’intestino

La buona notizia è che il microbiota può essere allenato e potenziato. “Non è un fattore genetico immutabile: risponde dinamicamente alla dieta, che resta il nostro strumento di prevenzione più potente”. Tra le sostanze chiave c’è il butirrato, un acido grasso prodotto dai batteri benefici che fermentano le fibre vegetali.

Minelli al riguardo ha spiegato: “Possiamo considerarlo la malta del muro intestinale – spiega – perché nutre le cellule dell’intestino e ripara costantemente la barriera. Quando i batteri produttori di butirrato diminuiscono, aumenta l’inflammaging”. Una dieta ricca di fibre, frutta, verdura e alimenti prebiotici aiuta a sostenere questi ceppi “amici”, contrastando la fragilità e l’infiammazione cronica.

Investire sulla salute del microbiota significa “investire sulla longevità attiva della popolazione, riducendo l’onere dell’invecchiamento infiammatorio sul sistema sanitario”. La sfida della medicina moderna, infatti, non è solo allungare la vita, bensì allungare la vita in salute. Mantenere efficiente la cabina di regia intestinale è oggi una delle chiavi scientifiche più promettenti per riuscirci.