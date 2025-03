Linguaggio, bellezza e nutraceutica: tre focus da seguire

Tra le conferme dell’edizione 2025 c’è la ’Cosmofarma business conference’, in calendario l’11 aprile col titolo: ‘Performare con il linguaggio. Le parole come strumento per la compliance’. Il linguaggio può influenzare la performance? Alla domanda risponderà Paolo Borzacchiello, esperto di intelligenza linguistica, specializzato in Business e life coaching. Linguaggio efficace e intelligenza linguistica sono strumenti preziosi in farmacia: una buona performance si realizza, infatti, quando il farmacista ascolta il cliente/paziente e adopera il giusto linguaggio per consigliarlo.

Si conferma anche il Cosmetic summit (12 aprile), in collaborazione con Cosmetica Italia. L’apertura è affidata allo storico e filosofo della scienza Stefano Moriggi, il quale approfondirà il concetto di bellezza con un intervento dal titolo ‘La bellezza e l’automa: un dialogo necessario’. Secondo i dati del centro studi di Cosmetica Italia, la cosmetica è un settore in crescita per la farmacia: + 7,4% nel 2024 e una previsione del + 6% per il 2025, con un fatturato stimato di 14,2 miliardi. Il Cosmetic summit sarà l’occasione per riflettere su come massimizzare la performance della farmacia grazie, appunto, alla cosmetica.

Non mancherà, infine, l’approfondimento sulla nutraceutica: alla Nutraceuticals conference (11 e 12 aprile), promossa in collaborazione con la Società italiana di nutraceutica, si evidenzierà come la farmacia continui a essere il canale di riferimento per l’acquisto di integratori, con un impatto sul fatturato decisamente positivo.

Maddalena De Franchis