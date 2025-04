Vivere con la leucemia mieloide acuta: “Qualità della vita in aumento, ma resta il nodo psicologico” Ecco cos’è questo tumore del sangue che colpisce il midollo. Scopri i progressi fatti dalla ricerca e le sfide per i pazienti. “Il dialogo con l’ematologo è importante per trovare la cura più adatta a noi”