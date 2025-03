L’arte di invecchiare in salute passa per prevenzione e screening

Tra le novità dell’edizione 2025 di Cosmofarma spicca HealthAbility experience, il primo evento aperto al pubblico per parlare di longevità: un termine, quest’ultimo, fin troppo abusato, in una società per la quale il benessere personale e lo ‘stare in equilibrio’ rappresentano una priorità diffusa. Il 12 e il 13 aprile, all’interno della kermesse prevista a BolognaFiere, i visitatori potranno conoscere e approfondire temi legati alla prevenzione e al benessere (grazie a numerosi workshop, convegni, screening mirati e incontri con esperti del settore), ma anche toccare con mano soluzioni e prodotti all’avanguardia. La mission di HealthAbility experience è rendere il cittadino più consapevole e attento alla propria salute, creando un appuntamento nel quale si discute di temi di grande importanza, purtroppo trattati, oggigiorno, con una certa dose di superficialità.

HealthAbility intende diffondere, dunque, il ‘sapere’ della salute e del benessere, avvalendosi del contributo di professionisti del settore, per apportare un beneficio concreto sia alla comunità, sia al sistema sanitario nazionale. La vera sfida, infatti, è ‘invecchiare bene’: riuscire a preservare il più a lungo possibile lo stato di benessere di ognuno significa dare sollievo all’intero sistema sanitario.

Nell’ambito di HealthAbility experience, l’area dedicata alla salute metterà al centro la prevenzione. Grazie al coinvolgimento dell’Ausl di Bologna, in collaborazione con Federfarma Bologna, saranno distribuiti kit per lo screening del tumore alla cervice e al colon retto, si terranno attività di counseling sui percorsi di screening al seno e epatite C. Sarà inoltre allestito un hub per l’erogazione di vaccini contro herpes zoster e pneumococco e alcune associazioni offriranno check up e attività divulgative.

La sezione dedicata al benessere sarà invece focalizza sull’importanza di un sano stile di vita: si parlerà di longevità, alimentazione, fertilità, medicina estetica, benessere fisico e mentale assieme ai professionisti della salute. L’attività divulgativa, che vedrà la partecipazione di esperti come Filippo Ongaro, Ennio Tasciotti e Mike Maric, si propone di approfondire come uno stile di vita sano possa contribuire ad aumentare la durata della vita in salute.

Maddalena De Franchis