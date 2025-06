La ricerca fa grandi progressi ma non tutti ne usufruiscono

L’innovazione frutto della ricerca clinica ha permesso una riduzione del 28% complessivo della mortalità per i cinque tumori che uccidono di più: polmone, colon retto, pancreas, mammella e prostata. La sfida ora è trovare le strategie per garantire che questi progressi raggiungano tutti i cittadini, inclusi i più fragili. Emerge dal report "Innovation Starting Point - Prospettive Passate e Future in Sanità".

Al centro del confronto, il ruolo della medicina sociale come approccio strategico per un sistema sanitario più equo e orientato alle esigenze reali della popolazione. "L’innovazione ha contribuito a salvare tantissime vite e anche abbattere il carico di invalidità in patologie croniche come sclerosi multipla, artrite reumatoide, obesità e diabete", ha spiegato Marco Trabucco Aurilio, presidente della Fondazione Mesit. Ma, ancora oggi, ha aggiunto, "la frammentazione dei sistemi sanitari regionali alimenta le disparità territoriali, rallenta l’adozione delle innovazioni e limita l’equità nell’accesso alle cure. Tanto che chi vive in un contesto socialmente favorevole ha un’aspettativa di vita fino a 33 anni superiore rispetto ai più svantaggiati. Dobbiamo far sì che l’innovazione arrivi a tutti coloro che ne hanno bisogno, senza lasciar indietro nessuno. L’IA, se ben governata rappresenta un’opportunità strategica per migliorare l’efficienza dei servizi sanitari e ottenere diagnosi più tempestive per tutti".