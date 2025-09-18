Insonnia cronica e cervello: scoperto il legame con il declino cognitivo precoce

Dormire poco non rovina solo la giornata successiva. Alla lunga può anche danneggiare il cervello: secondo un recente studio condotto dal dipartimento di Neurologia della Mayo Clinic di Rochester (Usa), l’insonnia cronica non influisce solo sulla qualità della vita quotidiana, ma può anche accelerare l’invecchiamento cerebrale.

In particolare, le persone che soffrono di difficoltà persistenti nel dormire corrono un rischio maggiore di andare incontro a un declino precoce della memoria e delle capacità di pensiero.

Un cervello 3,5 anni più vecchio rispetto al normale

La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Neurology, ha coinvolto 2.750 anziani cognitivamente sani, con un’età media di 70 anni, che sono stati monitorati per un periodo medio di 5,6 anni. Circa il 16% soffriva di insonnia cronica, definita come difficoltà a dormire almeno tre volte a settimana per tre mesi o più.

Ogni anno, tutti i partecipanti sono stati sottoposti a test cognitivi per valutare memoria e funzioni di pensiero; inoltre, un sottogruppo ha effettuato scansioni cerebrali per rilevare due indicatori di deterioramento delle funzioni del cervello: le iperintensità della sostanza bianca, segni di un possibile danno ai piccoli vasi sanguigni, e le placche amiloidi, proteine associate da diverse ricerche al morbo di Alzheimer.

I risultati hanno mostrato che gli insonni avevano un rischio del 40% maggiore di sviluppare un deterioramento cognitivo rispetto a chi dormiva il giusto, equivalente a circa 3,5 anni di invecchiamento cerebrale aggiuntivo. Un dato importante ha poi riguardato i partecipanti portatori del gene APOE ε4, un noto fattore di rischio per l’Alzheimer: in questi soggetti la combinazione tra insonnia e predisposizione genetica è risultata particolarmente dannosa, con un declino più marcato della memoria e delle facoltà intellettive.

L’insonnia come segnale d’allarme

Secondo il professor Diego Z. Carvalho della Mayo Clinic di Rochester, l’insonnia non ha conseguenze solo sul benessere immediato, ma può rappresentare un campanello d’allarme precoce per futuri disturbi cognitivi. “Abbiamo osservato un declino più rapido delle capacità di pensiero e cambiamenti nel cervello che suggeriscono che l’insonnia cronica potrebbe essere un segnale di allarme precoce o addirittura un fattore che contribuisce a futuri problemi cognitivi”, ha spiegato l’autore principale dello studio.

Dormire poco sembra influenzare l’invecchiamento e il decadimento cerebrale attraverso diversi meccanismi, colpendo sia la circolazione dei piccoli vasi sia i depositi proteici legati all’instaurarsi dell’Alzheimer. Per questo i ricercatori ribadiscono l’importanza di riconoscere e trattare i disturbi del sonno non solo per migliorare la qualità della vita, ma anche come strategia preventiva per ridurre il rischio di andare incontro a un forte calo della memoria o addirittura a una forma di demenza senile.